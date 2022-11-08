Эксперты НКР назвали лидеров инвестиционной активности среди компаний

Самыми активными компаниями-инвесторами по итогам 2021 года стали «Норникель», «Полюс» и «Полиметалл». Таковы результаты рейтинга инвестиционной активности, составленного агентством НКР

«Норникель» по итогам прошлого года стал компанией с наиболее активными инвестициями, свидетельствуют результаты рейтинга инвестиционной активности российских компаний, который ежегодно составляет кредитно-рейтинговое агентство НКР (входит в группу РБК).

По сравнению с прошлогодним рейтингом число участников в нем сократилось на четверть — с 78 до 59. Как пояснили в НКР, целый ряд компаний не стали публиковать годовую консолидированную отчетность по МСФО за 2021 год в связи с «текущей ситуацией». В этом году кредитным организациям и публичным компаниям разрешили не публиковать отчетность из-за угрозы санкций.

Лидеры рейтинга — металлурги

Первая тройка рейтинга представлена металлургическими компаниями. Вторую и третью строчки заняли «Полюс» и «Полиметалл» соответственно. Нарастить инвестиционные расходы компаниям металлургического сектора позволили восстановление спроса в прошлом году и существенный рост цен на сталь, отмечает НКР. Совокупные расходы инвестиционного характера у 14 компаний металлургического сектора, входящих в рейтинг, в 2021 году увеличились на 43%, до $12,7 млрд.

Прошлый рейтинг возглавляла «Северсталь», однако в 2021 году она сократила совокупные инвестиционные расходы на 14% в долларовом выражении, в основном из-за снижения вложений в основные средства, говорится в материалах к рейтингу.

В общей сложности участники рейтинга нарастили совокупные чистые расходы инвестиционного характера на 21% по сравнению с 2020 годом.

Лидерами по абсолютному объему инвестиций третий год остаются «Газпром», «Роснефть» и РЖД.

Методология рейтинга Рейтинг составлен на основе сведений публичного характера, раскрываемых компаниями в годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО или иным международным стандартам. Каждой компании присвоен итоговый балл (от 0 до 100). Он рассчитывается как среднеарифметическое от балльных значений пяти показателей: совокупных инвестиционных расходов за год (включая чистые покупки новых бизнесов, вклады в совместные и дочерние предприятия); соотношения совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности; отношения совокупных инвестиционных расходов к среднегодовой величине внеоборотных активов; отношения инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации; рентабельности активов по операционной прибыли.

Лидеры роста и падения

Сильнее всего улучшили свои позиции в рейтинге транспортная компания FESCO (поднялась на 64 строчки — на пятую позицию) и производитель сжиженного природного газа НОВАТЭК (на 55 строчек — до четвертого места).

Лидером падения (минус 31 позиция) стал Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), контрольный пакет акций которого был весной 2021 года приобретен Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского. По 17 позиций потеряли «Ростелеком», «ВымпелКом» и «Куйбышевазот». Впрочем, «Ростелеком» остается лидером по абсолютному объему инвестиций в телекоммуникационном секторе, его капвложения составили почти $2 млрд. Общее снижение совокупных инвестиционных расходов компании в прошлом году эксперты связывают с большими затратами 2020 года на сделки слияний и поглощений.

Проседание в рейтинге «Куйбышевазота» НКР объясняет высокой базой 2020 года, когда затраты компании на приобретение основных средств составили около 6,3 млрд руб.

По итогам 2022 года, учитывая текущую ситуацию, ожидается общее замедление инвестиционной активности компаний, отмечает директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев. Негативное влияние на инвестиции в основной капитал окажут введенные рядом зарубежных стран ограничения на поставку оборудования, комплектующих и запасных частей, хотя в какой-то степени это будет сглаживаться возможностями параллельного импорта. Впрочем, инвестиционную активность российских компаний поддержат сделки M&A за счет продажи некоторыми иностранными компаниями своих российских активов, прогнозирует Тайкетаев.