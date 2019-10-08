Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Проблема теневых зарплат актуальна для всех регионов России, расходы граждан превышают их официальные доходы, которые могут быть ниже прожиточного минимума, сообщила ФНС по итогам совещания с властями Саратовской области

«Серые» зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, приводятся в сообщении слова замглавы ФНС Светланы Бондарчук.

ПФО показывает высокую динамику налоговых поступлений, но темпы по НДФЛ, страховым взносам и зарплатным платежам существенно ниже, чем по остальным налогам. Сами зарплаты при этом могут опускаться ниже уровней МРОТ и прожиточного минимума. Это говорит о том, что значительная часть доходов находится в «серой» зоне, считают в ФНС.

«Причем такая ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тыс. человек. Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов», — сообщили в ФНС.

Расходы граждан значительно превышают доходы даже с учетом кредитов, добавили в ведомстве. Так, в Татарстане в 2017 году превышение составило 44,8% (458 млрд руб.), в Саратовской области — 31,5% (141 млрд руб.), приводит ФНС собственную информацию и данные Росстата.

Бондарчук отметила, что в большинстве регионов работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ и утверждены программы экономического развития и повышения доходов региональных бюджетов. «Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами», — сказала замглавы ФНС.