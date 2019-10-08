Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
«Картины во славу живых»: выставка работ экс-президента США Джорджа Буша Общество, 12:10  Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра Политика, 12:08 Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть Экономика, 12:07 Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Экономика, 12:01 РЖД решили сделать бизнес-залы по примеру вокзалов Парижа и Амстердама Бизнес, 12:01 У безработного москвича украли сумку с 7 млн руб. Общество, 11:58 ВТБ отказался от приема вкладов в евро Финансы, 11:47 Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Политика, 11:46 Допрошенная ФБР депутат Госдумы предложила не обижаться на провокации США Политика, 11:46 Парижская экономика: что даст России ратификация соглашения о климате Зеленая экономика, 11:40  Происки психики: как принимать взвешенные решения в бизнесе Pro, 11:38 СМИ узнали о перебазировании проекта «Морской старт» из США в Россию Политика, 11:32 Судно под флагом Гонконга село на мель у Владивостока Общество, 11:26 Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова Общество, 11:16
Экономика ,  
0 
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Проблема теневых зарплат актуальна для всех регионов России, расходы граждан превышают их официальные доходы, которые могут быть ниже прожиточного минимума, сообщила ФНС по итогам совещания с властями Саратовской области

«Серые» зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, приводятся в сообщении слова замглавы ФНС Светланы Бондарчук.

ПФО показывает высокую динамику налоговых поступлений, но темпы по НДФЛ, страховым взносам и зарплатным платежам существенно ниже, чем по остальным налогам. Сами зарплаты при этом могут опускаться ниже уровней МРОТ и прожиточного минимума. Это говорит о том, что значительная часть доходов находится в «серой» зоне, считают в ФНС. 

«Причем такая ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тыс. человек. Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов», — сообщили в ФНС.

Расходы граждан значительно превышают доходы даже с учетом кредитов, добавили в ведомстве. Так, в Татарстане в 2017 году превышение составило 44,8% (458 млрд руб.), в Саратовской области — 31,5% (141 млрд руб.), приводит ФНС собственную информацию и данные Росстата.

Бондарчук отметила, что в большинстве регионов работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ и утверждены программы экономического развития и повышения доходов региональных бюджетов. «Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами», — сказала замглавы ФНС.

Экономика
В правительстве назвали ежегодный объем серых зарплат в России

ФНС сообщила, что одним из критериев для проверки компаний является выплата работникам зарплаты явно ниже чем по отрасли в регионе. Анализ работы таких компаний позволяет найти и другие нарушения, заявили в ФНС. Речь идет о необоснованном применении налоговых вычетов по НДС, неправомерном включении расходов в состав затрат, которые учитываются при определении налогооблагаемой прибыли. 

Автор: Константин Нагаев
Теги: ФНС, серые зарплаты
Материалы по теме
В правительстве назвали ежегодный объем серых зарплат в России
Экономика
Половина россиян сочли власти виновными в существовании серых зарплат
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter