Свыше половины предприятий связали рост инвестиций с укреплением рубля

Большинству промышленных компаний России необходим сильный рубль, чтобы наращивать инвестиции, говорится в опросе Института Гайдара. В условиях девальвации в сентябре экономисты зафиксировали снижение промышленного оптимизма

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Почти две трети (63%) промышленных предприятий нуждаются в укреплении рубля для снижения издержек, а половине (54%) рост курса национальной валюты поможет привлечь инвестиции. Такие результаты приводят эксперты Института Гайдара в мониторинге экономической ситуации в России, поступившем в РБК. Опрос, который проходил в сентябре, охватил 650 российских предприятий, уточнил РБК завлабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.

Опрос об отношении к валютному курсу проводится по четырем позициям: помимо его значимости для издержек и инвестиций у компаний интересовались, нужно ли укрепление рубля для роста внутреннего и экспортного спроса. Впрочем, эти моменты для предприятий не так важны — мнения о том, что укрепление рубля приведет к росту внутреннего спроса, придерживаются менее 40% респондентов, и только порядка 15% опрошенных говорят, что такая динамика обеспечит рост экспортного спроса. Исследование проходит не каждый месяц — в прошлый раз экономисты опрашивали компании в декабре 2017 года, а до этого — в мае 2016-го.

С одной стороны, 54% (доля компаний, которые готовы наращивать инвестиции в случае укрепления рубля) — это «скромный результат по сравнению с маем 2016 года, когда в укреплении национальной валюты нуждалось 73% отечественных производителей», говорится в исследовании. Однако в декабре 2017 года компаний, которые хотят укрепления национальной валюты, чтобы нарастить инвестиции, было меньше 50%, видно из данных Института Гайдара. Но и рубль тогда чувствовал себя увереннее — его средний курс составлял 58,6 руб. В сентябре же этого года доллар в среднем стоил 67,6 руб., он начал слабеть в августе после возникновения угрозы новых санкций США против России, затрагивающих инвестиции в ОФЗ и валютные операции госбанков.

Кому нужен сильный рубль

Сильнее всего девальвация ударила по легкой, пищевой промышленности и машиностроению, которые ориентированы на внутренний рынок, сказал РБК Сергей Цухло. Как следует из подсчетов Института Гайдара, больше всего в укреплении рубля для роста инвестиций нуждается как раз пищевая промышленность — 81% опрошенных компаний из этого сектора хотят роста нацвалюты. Высокий спрос на крепкий рубль продемонстрировали легкая (67% компаний) и лесная промышленность (61%). Слабый рубль, в свою очередь, выгоден нефтяным, газодобывающим компаниям и металлургам, которые экспортируют значимую долю продукции, получая часть выручки в валюте.

На макроэкономическом уровне девальвация сейчас оказывает скорее положительный эффект. Эксперты Центра развития ВШЭ называли ее основным двигателем экономики. «Компании-экспортеры выигрывают от девальвации, потому что экспортная выручка конвертируется по более высокому курсу, принося миллиардные доходы, часть которых попадает в бюджет и распределяется на общегосударственные нужды, что дает общий эффект на экономику», — сказал РБК замдиректора Центра развития Валерий Миронов.

Дело не только в рубле

Большинство обрабатывающих предприятий зависят от импортного оборудования, подчеркнул в беседе с РБК директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Главная задача промышленности сейчас — технологическое обновление. Износ основных фондов выше 50% тормозит рост производительности труда и объемов выпуска товаров», — указал он.

Но небольшое колебание курса — не самый существенный фактор риска для предприятий, уверен экономист. «Проблема не в деньгах. Курсовая разница в 10% для промышленности — не такая уж большая проблема. Финансовая ситуация сейчас неплохая. У государства деньги есть, бюджет профицитный, нефть дорожает. ​Проблема в инвестиционной активности, низкой производительности труда и квалификации сотрудников, предпринимательском климате и высокой роли государства», — считает Остапкович.

Настроения компаний в сентябре ухудшились, пишет Цухло. Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт Гайдара, в третьем квартале опустился до минимума за шесть месяцев. Российская промышленность, по ее же оценкам, «столкнулась с самым существенным для последнего времени снижением спроса (объемами продаж удовлетворены не более 60% предприятий)», говорится в докладе. Прогнозы по спросу с апреля (тогда США ввели новые санкции против России) находятся на уровне худших значений с середины 2016 года — это «устойчивый пессимизм», которого не было несколько лет, пишет Цухло. Слабый спрос в августе заставил предприятия снизить отпускные цены, но в сентябре под давлением девальвации они выросли.

Впрочем, начинать новый инвестиционный цикл компании не готовы не только из-за ослабления рубля, но и из-за удовлетворительных инвестиционных результатов третьего квартала, отмечается в докладе Института Гайдара. Однако в целом результатами минувших трех месяцев (они учитывают не только инвестиции, но и, например, объем продаж) промышленники остались разочарованы, итоги этого периода они оценили хуже, чем за аналогичный период 2017 года.