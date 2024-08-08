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Экономика ,  
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Италия удвоила налог на зарубежные доходы состоятельных иностранцев

Решение повысить налог было принято на фоне высокого бюджетного дефицита в 7,4% ВВП в 2023 году при целевом в 3%. Ранее налоговая схема позволила привлечь к проживанию в Италии 2,73 тыс. мультимиллионеров
Фото: Stefano Mazzola / Getty Images
Фото: Stefano Mazzola / Getty Images

Правительство Италии одобрило повышение ежегодного фиксированного налога на зарубежные доходы для новых налоговых резидентов Италии с €100 тыс. до €200 тыс., пишет Financial Times.

Это решение направлено на смягчение социально-экономических последствий роста числа богатых экспатов, особенно в деловых центрах, где недавний приток сверхбогатых людей стал причиной резкого роста цен на недвижимость и других факторов, повышающих стоимость жизни. В Милане цены на недвижимость из-за притока богатых выросли на 43% за последние пять лет, а рост арендной платы за два года составил почти 20%.

В итальянском правительстве надеются, что этот шаг также поможет увеличить налоговые поступления и сократить дефицит бюджета, что ослабит опасения ЕС по поводу государственных финансов Италии. Рим пытается справиться с бюджетным дефицитом, который в прошлом году достиг 7,4% от ВВП, что значительно превышает целевой показатель в 3% для стран-членов Евросоюза.

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Экономика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

По прогнозу ЕС, дефицит бюджета Италии на 2024 год составит 4,4% ВВП, что все еще значительно превышает целевой показатель. В июле Брюссель потребовал от республики к концу сентября представить среднесрочный план бюджетной корректировки.

За последние несколько лет Италия стала популярным местом проживания для сверхбогатых благодаря щедрым налоговым льготам, введенным в 2016 году в попытке остановить долгосрочную утечку мозгов из страны, пишет FT. Ее запустили после Brexit, которое побудило многих проживавщих в Великобритании европейских богатых вернуться на континент.

Эта схема позволяла новым налоговым резидентам Италии или итальянцам, возвращающимся после девяти лет проживания за границей, платить единый налог в размере €100 тыс. на любой иностранный доход или активы в течение 15 лет. По подсчетам FT, это позволило привлечь к жизни в Италии по меньшей мере 2,73 тыс. мультимиллионеров.

В июне консалтинговая компания PwC провела опрос среди владельцев бизнеса в Швейцарии, который показал, что две трети респондентов, состояние которых превышает 50 млн швейцарских франков ($58,2 млн) на фоне дискуссии о возможном введении 50% налога на любое унаследованное состояние, превышающее этот порог, планируют передать большую часть своих активов родственникам. Более половины из них готовы уехать из страны.

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