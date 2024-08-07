 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налоге

Всего в Швейцарии 2,5 тыс. налогоплательщиков с состоянием более 50 млн франков ($59 млн), которые приносят в бюджет 5–7 млрд франков в год. В случае введения 50% налога для наследников их состояний многие грозят покинуть страну
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Швейцарии ведутся активные дискуссии после предложения ввести 50%-ный налог на любое унаследованное состояние, превышающее 50 млн швейцарских франков ($59 млн), и публичных предупреждений мультимиллионеров и миллиардеров, что в таком случае они покинут страну, пишет Bloomberg. Предложение выдвинула молодежная организация «Молодые социалисты Швейцарии», связанная с Социал-демократической партией страны, но юридически независимая.

В рамках швейцарской политической системы это предложение будет вынесено на всенародный референдум, который ожидается примерно через два года. Но даже обсуждение такой идеи представляет угрозу для репутации Швейцарии как страны с низкими налогами и благоприятными условиями для ведения бизнеса, пишет Bloomberg.

В частности, норвежский предприниматель Торд Колстад с капиталом в 1,5 млрд норвежских крон ($135 млн), инвестирующий в розничную торговлю и лососевые фермы, который в 2023 году переехал в Швейцарию после удвоения ставки налога для богатых в Норвегии, раскритиковал предложение.

«Это было очень радикальное предложение, и, конечно, я думаю, что оно оказало бы негативное влияние на многих владельцев бизнеса, — сказал он. — Несмотря на то что я очень счастлив в Швейцарии, мне придется пересмотреть свое решение здесь поселиться, если налог будет введен».

Швейцария исключила передачу Украине активов России по примеру ЕС
Политика
Фото:Ulrich Nusko / Global Look Press

Старший экономист института KOF ETH Zurich Изабель Мартинес подсчитала, что всего насчитывается около 2,5 тыс. налогоплательщиков с состоянием более 50 млн швейцарских франков, что составляет менее 0,1% от общего числа платящих налоги в конфедерации. Они ежегодно приносят в бюджет страны 5–7 млрд швейцарских франков в год, или около 6% от налогов на доходы, прибыль и прирост капитала.

Bloomberg пишет, что предлагаемый налог настолько высок, что наследникам предприятий придется продавать активы, чтобы его уплатить. Это поставило бы под угрозу рабочие места, особенно если бы покупателем был иностранец, который с меньшей вероятностью сохранил бы производство в Швейцарии в таком случае.

Сейчас в Швейцарии нет налога на наследство на федеральном уровне. Некоторые кантоны взимают его, хотя супруги и дети в большинстве случаев освобождены от уплаты. Там, где налогом облагаются все наследники, ставки не превышают 3,5%.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Швейцария налог богатые
Материалы по теме
Лавров заявил об отходе Швейцарии от нейтралитета
Политика
В Швейцарии 13 человек заподозрили в наемничестве на Украине
Политика
Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед»Политика, 15:07
Минобороны Финляндии запретило сделки предпринимателю из РоссииПолитика, 15:04
Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» ГибралтарСпорт, 15:03
Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3Инвестиции, 14:55
Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд ОлимпиадыСпорт, 14:54
Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»Бизнес, 14:49
Алаудинов заявил об отсутствии у Киева ресурсов для захвата Курской АЭСПолитика, 14:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Верховный суд Бурятии запретил эвтаназию невостребованных животныхОбщество, 14:43
Эксперты поделились с предпринимателями Урала кейсами продвижения бизнесаОтрасли, 14:43
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налогеЭкономика, 14:39
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программНедвижимость, 14:32
Новые правила таможни: как усложнится доставка из-за рубежаPro, 14:32
Кадры заявления Путина после атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 14:27