Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налоге

Всего в Швейцарии 2,5 тыс. налогоплательщиков с состоянием более 50 млн франков ($59 млн), которые приносят в бюджет 5–7 млрд франков в год. В случае введения 50% налога для наследников их состояний многие грозят покинуть страну

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В Швейцарии ведутся активные дискуссии после предложения ввести 50%-ный налог на любое унаследованное состояние, превышающее 50 млн швейцарских франков ($59 млн), и публичных предупреждений мультимиллионеров и миллиардеров, что в таком случае они покинут страну, пишет Bloomberg. Предложение выдвинула молодежная организация «Молодые социалисты Швейцарии», связанная с Социал-демократической партией страны, но юридически независимая.

В рамках швейцарской политической системы это предложение будет вынесено на всенародный референдум, который ожидается примерно через два года. Но даже обсуждение такой идеи представляет угрозу для репутации Швейцарии как страны с низкими налогами и благоприятными условиями для ведения бизнеса, пишет Bloomberg.

В частности, норвежский предприниматель Торд Колстад с капиталом в 1,5 млрд норвежских крон ($135 млн), инвестирующий в розничную торговлю и лососевые фермы, который в 2023 году переехал в Швейцарию после удвоения ставки налога для богатых в Норвегии, раскритиковал предложение.

«Это было очень радикальное предложение, и, конечно, я думаю, что оно оказало бы негативное влияние на многих владельцев бизнеса, — сказал он. — Несмотря на то что я очень счастлив в Швейцарии, мне придется пересмотреть свое решение здесь поселиться, если налог будет введен».

Старший экономист института KOF ETH Zurich Изабель Мартинес подсчитала, что всего насчитывается около 2,5 тыс. налогоплательщиков с состоянием более 50 млн швейцарских франков, что составляет менее 0,1% от общего числа платящих налоги в конфедерации. Они ежегодно приносят в бюджет страны 5–7 млрд швейцарских франков в год, или около 6% от налогов на доходы, прибыль и прирост капитала.

Bloomberg пишет, что предлагаемый налог настолько высок, что наследникам предприятий придется продавать активы, чтобы его уплатить. Это поставило бы под угрозу рабочие места, особенно если бы покупателем был иностранец, который с меньшей вероятностью сохранил бы производство в Швейцарии в таком случае.

Сейчас в Швейцарии нет налога на наследство на федеральном уровне. Некоторые кантоны взимают его, хотя супруги и дети в большинстве случаев освобождены от уплаты. Там, где налогом облагаются все наследники, ставки не превышают 3,5%.