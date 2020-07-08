Потери бизнеса из-за ожирения и недоедания работников оценили в $850 млрд

Эксперты компаний Chatham House и Vivid Economics утверждают, что общая сумма потерь бизнеса в странах с низким и средним уровнем дохода может достигать $850 млрд в год, или 2,9% от их общего ВВП

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Совокупные потери бизнеса, работающего в странах с низким и средним уровнем дохода населения, из-за снижения производительности труда сотрудников, вызванного неправильным питанием, составляют несколько сотен миллиардов долларов в год. Об этом говорится в совместном исследовании компаний Chatham House и Vivid Economics.

Авторы исследования отмечают, что общая сумма потерь бизнеса в таких странах может достигать $850 млрд в год, что составляет 2,9% от их общего ВВП.