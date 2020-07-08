Потери бизнеса из-за ожирения и недоедания работников оценили в $850 млрд
Совокупные потери бизнеса, работающего в странах с низким и средним уровнем дохода населения, из-за снижения производительности труда сотрудников, вызванного неправильным питанием, составляют несколько сотен миллиардов долларов в год. Об этом говорится в совместном исследовании компаний Chatham House и Vivid Economics.
Авторы исследования отмечают, что общая сумма потерь бизнеса в таких странах может достигать $850 млрд в год, что составляет 2,9% от их общего ВВП.
«Таким образом, данное исследование оценивает только часть общих потерь, но и они исчисляются сотнями миллиардов долларов в год», — говорится в отчете.
Авторы отдельно оценили потери для бизнеса 19 стран:
- Албания;
- Бангладеш;
- Гана;
- Гватемала;
- Гондурас;
- Доминиканская республика;
- Египет;
- Замбия;
- Зимбабве;
- Индия;
- Камбоджа;
- Кот-д'Ивуар;
- Мозамбик;
- Намибия;
- Непал;
- Пакистан;
- Руанда;
- Танзания;
- Эфиопия.
По оценке Chatham House и Vivid Economics, только здесь ежегодные потери бизнеса, работающего в основных секторах экономики, от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых, из-за проблем с питанием работников могут достигать $65 млрд.
Возможные потери бизнеса от ожирения людей эксперты оценивают в $4–27 млрд (0,1–0,6% совокупного ВВП этих стран), от недостатка веса — в $8–38 млрд (0,2–0,9% совокупного ВВП). Исследователи также отмечают, что из-за вызванной неправильным питанием анемии бизнес может терять еще примерно $22 млрд, а из-за преобладающего низкого роста персонала, причиной которого стало недоедание в детстве, — $3,9 млрд.
В отчете Chatham House и Vivid Economics отмечено, что для разных стран свойственны разные последствия неправильного питания, а недостаток веса характерен в первую очередь для стран Африки и Юго-Восточной Азии. Например, в Эфиопии 27,7% всех наемных работников имеют недостаток веса, а лишний вес — меньше 1,5%, а в Египте страдающих от истощения людей среди наемных работников практически нет, зато лишний вес или ожирение есть более чем у 28%.
Более 10% наемных работников с недостатком веса эксперты насчитали также в таких странах, как:
- Индия — 17,48%;
- Пакистан — 13,88%;
- Камбоджа — 12,03%;
- Намибия — 10,38%.
Примечательно, что в Намибии насчитывается еще больше тех, кто страдает от лишнего веса или ожирения, — 12,02%. Максимальна же доля работников с лишним весом в таких странах, как:
- Египет — 28,28%;
- Албания — 19,27%;
- Доминиканская Республика — 15,66%;
- Гондурас — 14,86%;
- Гватемала — 14,47%.
«Недоедание ведет к нищете. Прогнозируется, что замедление развития в детском возрасте приведет к снижению заработка человека на 9% на всю жизнь. А те, кто страдал в детстве от анемии, теряют примерно 2,5% часового заработка из-за снижения когнитивных навыков. В свою очередь, бедность вновь ведет к недоеданию, так как люди не могут зарабатывать достаточно, чтобы покупать питательную пищу, создавая тем самым ловушку бедности и недоедания», — говорится в отчете.
Ожирение, а тем более лишний вес, отмечают эксперты, в странах, где проводилось исследование, многие вообще не считают проблемой, воспринимая даже как своеобразное подтверждение высокого социального статуса. Но в реальности их наличие сильно повышает риск осложнений при многих заболеваниях, в том числе COVID-19.