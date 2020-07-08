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Экономика ,  
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Потери бизнеса из-за ожирения и недоедания работников оценили в $850 млрд

Эксперты компаний Chatham House и Vivid Economics утверждают, что общая сумма потерь бизнеса в странах с низким и средним уровнем дохода может достигать $850 млрд в год, или 2,9% от их общего ВВП
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Совокупные потери бизнеса, работающего в странах с низким и средним уровнем дохода населения, из-за снижения производительности труда сотрудников, вызванного неправильным питанием, составляют несколько сотен миллиардов долларов в год. Об этом говорится в совместном исследовании компаний Chatham House и Vivid Economics.

Авторы исследования отмечают, что общая сумма потерь бизнеса в таких странах может достигать $850 млрд в год, что составляет 2,9% от их общего ВВП.

Но реальные потери, скорее всего, выше. Эксперты при подсчетах учитывали только прямые потери от снижения эффективности труда работников, страдающих от ожирения или недоедания. Однако не учитывали, например, потери, связанные с нарушениями умственного развития, возникшими от недоедания в детстве, или косвенные потери вроде увеличения расходов на выплату больничных из-за заболеваний, связанных с неправильным питанием.

«Таким образом, данное исследование оценивает только часть общих потерь, но и они исчисляются сотнями миллиардов долларов в год», — говорится в отчете.

Авторы отдельно оценили потери для бизнеса 19 стран:

  • Албания;
  • Бангладеш;
  • Гана;
  • Гватемала;
  • Гондурас;
  • Доминиканская республика;
  • Египет;
  • Замбия;
  • Зимбабве;
  • Индия;
  • Камбоджа;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Мозамбик;
  • Намибия;
  • Непал;
  • Пакистан;
  • Руанда;
  • Танзания;
  • Эфиопия.

По оценке Chatham House и Vivid Economics, только здесь ежегодные потери бизнеса, работающего в основных секторах экономики, от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых, из-за проблем с питанием работников могут достигать $65 млрд.

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Возможные потери бизнеса от ожирения людей эксперты оценивают в $4–27 млрд (0,1–0,6% совокупного ВВП этих стран), от недостатка веса — в $8–38 млрд (0,2–0,9% совокупного ВВП). Исследователи также отмечают, что из-за вызванной неправильным питанием анемии бизнес может терять еще примерно $22 млрд, а из-за преобладающего низкого роста персонала, причиной которого стало недоедание в детстве, — $3,9 млрд.

В отчете Chatham House и Vivid Economics отмечено, что для разных стран свойственны разные последствия неправильного питания, а недостаток веса характерен в первую очередь для стран Африки и Юго-Восточной Азии. Например, в Эфиопии 27,7% всех наемных работников имеют недостаток веса, а лишний вес — меньше 1,5%, а в Египте страдающих от истощения людей среди наемных работников практически нет, зато лишний вес или ожирение есть более чем у 28%.

Более 10% наемных работников с недостатком веса эксперты насчитали также в таких странах, как:

  • Индия — 17,48%;
  • Пакистан — 13,88%;
  • Камбоджа — 12,03%;
  • Намибия — 10,38%.

Примечательно, что в Намибии насчитывается еще больше тех, кто страдает от лишнего веса или ожирения, — 12,02%. Максимальна же доля работников с лишним весом в таких странах, как:

  • Египет — 28,28%;
  • Албания — 19,27%;
  • Доминиканская Республика — 15,66%;
  • Гондурас — 14,86%;
  • Гватемала — 14,47%.

«Недоедание ведет к нищете. Прогнозируется, что замедление развития в детском возрасте приведет к снижению заработка человека на 9% на всю жизнь. А те, кто страдал в детстве от анемии, теряют примерно 2,5% часового заработка из-за снижения когнитивных навыков. В свою очередь, бедность вновь ведет к недоеданию, так как люди не могут зарабатывать достаточно, чтобы покупать питательную пищу, создавая тем самым ловушку бедности и недоедания», — говорится в отчете.

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Фото: Scott Heins / Getty Images

Ожирение, а тем более лишний вес, отмечают эксперты, в странах, где проводилось исследование, многие вообще не считают проблемой, воспринимая даже как своеобразное подтверждение высокого социального статуса. Но в реальности их наличие сильно повышает риск осложнений при многих заболеваниях, в том числе COVID-19.
Автор: Евгений Калюков
Теги: ожирение, здоровое питание, убытки
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