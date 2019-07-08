Эксперты заявили о неготовности бизнеса к цифровой трансформации

Российский бизнес пока не готов к цифровой трансформации — только у 4% есть такая стратегия на вооружении, показал опрос консалтинговой компании

Российские компании не спешат трансформироваться и использовать новейшие технологии в своей бизнес-модели, показал опрос консалтинговой компании Strategy Partners (есть у РБК). В опросе приняли участие руководители и топ-менеджеры 100 производственных компаний.

91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.

Российские компании уступают компаниям развитых стран по уровню внедрения цифровых технологий. Так, в России только 17% компаний активно участвуют в электронных закупках, в то время как в странах ОЭСР — 48%. Электронные продажи как инструмент используют 13% российских предприятий, в странах ОЭСР — 22%.