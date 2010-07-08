Продажи Renault выросли на 22% в I полугодии

Объем продаж автомобилей французского автоконцерна Renault SA в I полугодии 2010г. вырос на 21,6% - до 1,35 млн автомобилей. При этом доля компании на мировом рынке увеличилась на 0,2 процентных пункта, составив 3,9%.

При этом в России объем продаж Renault достиг уровня в 42,2 тыс. автомобилей. Рыночная доля Renault в России за минувшее полугодие увеличилась на 0,6 процентного пункта - до 5,4%. При этом наиболее популярной моделью автомобилей под маркой Renault среди реализуемых в России остается бюджетная модель Logan.

Россия является девятым по величине рынком сбыта французской компании, а крупнейшим рынком закономерно является Франция, где Renault продал за январь-июнь этого года 407 тыс. своих автомобилей.

Компания ожидает, что ключевые для нее авторынки продолжат свой рост во II полугодии, за исключением Европы, где будет зафиксирован небольшой спад продаж. Рост мирового авторынка Renault прогнозирует на уровне 8% в этом году.

Французский автоконцерн Renault является одним из ведущих европейских автопроизводителей. Промышленные объекты и коммерческие учреждения группы Renault имеются как минимум в 118 странах, а общее число сотрудников превышает 126 тыс. человек.

Группа Renault оперирует тремя марками - Renault, Dacia и Samsung. Компания также владеет 25% в российском АВТОВАЗе. Несмотря на то что тольяттинский автогигант пока приносит своим французским партнерам одни убытки, в Renault надеются, что их вложения в русский завод когда-нибудь окупятся.