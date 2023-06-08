Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС спустя двое суток. Видео

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Спустя двое суток после аварии от Каховской ГЭС осталась только часть плотины — это видно на кадрах, которые опубликовали власти Новой Каховки 8 июня. На видео, снятом с коптера, видно, что от плотины осталось несколько пролетов (их было 28). Также на кадрах видно здание ГЭС — потоками воды с обеих сторон от него смыло части плотины, а само здание разрушено и повалено на бок.

Кроме того, на кадрах видны поселки, деревни и города, которые находятся ниже по течению Днепра — их затопило.