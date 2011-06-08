Moody's: Великобритания, как и США, рискует потерять высший рейтинг

Великобритания рискует потерять свой наивысший рейтинг на уровне ААА, если темпы роста экономики останутся на прежнем низком уровне и если правительство страны не сможет выполнить намеченную программу по сокращению госдолга, считают в межународном рейтинговом агентстве Moody's Investors Service.

Пока прогноз по рейтингу сохраняется на уровне "стабильный". Однако представитель агентства не исключил в интервью Reuters, что Moody's изменит свое мнение, если не увидит значительного прогресса в экономической ситуации.

Правительство Великобритании наметило амбициозную программу по ликвидации дефицита бюджета, составляющего в настоящий момент 10% ВВП, за четыре года. Однако слабый рост экономики может помешать стране добиться намеченных целей, полагают эксперты. Как отметила в этой связи Сара Карлсон, являющаяся одним из ведущих аналитиков Moody's, не только слабые прогнозы роста британской экономики на текущий и следующий год заставляют сомневаться в возможности этого государства сохранить за собой рейтинг на текущем уровне ААА.

"Мы полагаем, что более медленный рост экономики в сочетании с недостаточно устойчивыми попытками по консолидации государственных финансов могут вызвать ухудшение долговых показателей Великобритании до уровня, несовместимого с категорией ААА", - приводит информационное агентство слова С.Карлсон.

Несколькими днями ранее Moody's предупредило, что может пересмотреть и рейтинг США (ААА), если Вашингтон не сумеет разрешить политические противоречия и не снимет напряженность с госдолгом.