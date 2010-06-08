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Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику
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Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику
Экономика, 08 июн 2010, 12:13
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Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику
После бурных взлетов и падений конца прошедшей недели рынок нефти завершил торги 7 июня практически без изменений.

После бурных взлетов и падений конца прошедшей недели рынок нефти завершил торги в понедельник, 7 июня, практически без изменений. Снижение на мировых рынках акций и дальнейшее укрепление доллара против евро, оказывающие негативное влияние на динамику цен, были компенсированы ожиданиями дальнейшего сокращения запасов нефти в США.

По итогам торгов 7 июня на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июле снизилась на 7 центов, до 71,44 долл./барр.. На InterContinental Exchange в Лондоне июльский контракт на нефть Brent Crude подорожал на 3 цента и закрылся на отметке 72,12 долл./барр.

В первый день новой недели внешние факторы продолжили оказывать негативное влияние на динамику рынка нефти. Беспокойство по поводу того, что европейский кризис может принять мировой масштаб, вызвало дальнейшее падение евро против доллара. На этом фоне курс единой валюты опустился до отметки 1,1877 долл./евро - минимальной с марта 2006г. и потянул за собой котировки нефтяных фьючерсов (укрепление доллара снижает привлекательность рынка нефти для инвесторов). Однако позднее евро сумел отыграть часть потерь, получив поддержку от германского индекса производственных заказов, который неожиданно для аналитиков вырос в апреле на 2,8% (ожидалось снижение на 0,4%). Тем не менее, европейская валюта снизилась по сравнению с предыдущим днем до 1,1924 долл./евро.

В "минусе" завершили торги понедельника европейские фондовые индексы. Европейские рынки акций снижались на уже привычном фоне беспокойства по поводу долговых проблем в Европе, которые обострились после заявления Венгрии о том, что в экономике страны сложилась опасная ситуация. Давление на котировки оказывали также новости о компании BP, которая продолжает бороться с последствиями утечки нефти. На фоне событий последних недель американский Goldman Sachs понизил рекомендацию по бумагам компании с buy до neutral.

Негативную динамику демонстрировали и фондовые биржи США. Инвесторы продолжали распродавать бумаги на фоне разочаровывающих данных о занятости в США. В результате индекс широкого рынка Standard & Poor"s 500 Index по итогам дня снизился на 1,35%, индекс "голубых фишек" Dow Jones - на 1,16%, высокотехнологичный NASDAQ - на 2,04%. В Европе французский CAC-40 снизился на 1,21%, германский DAX - на 0,57%, британский FTSE 100 - на 1,11%.

"Мы будем равняться на динамику доллара и рынков акций по меньшей мере еще в течение следующей пары дней, - считает глава департамента рыночных исследований американской компании Tradition Energy Эддисон Армстронг. - Сейчас влияние на динамику торгов нефтью оказывает аппетит инвесторов в к риску. Когда желание рисковать покидает инвесторов на рынках других классов активов, то же самое обычно происходит и на рынке нефти".

О сильной обеспокоенности инвесторов относительно перспектив экономики (и, как следствие, спроса на нефть) говорят новые данные CFTC. Так, количество чистых длинных спекулятивных позиций по нефти сократилось еще на 10 тыс. контрактов, до 65828 контрактов - минимального уровня с конца сентября 2009г. Спекулятивные инвесторы продолжают наращивать короткие позиции, число которых на неделе до 1 июня выросло до 114 тыс. контрактов - максимального уровня за последние 15 месяцев. Вместе с тем, сокращается количество длинных позиций. "Впрочем, число длинных позиций все еще сравнительно велико (приблизительно 180 тыс. контрактов), поэтому потенциал для дальнейшего снижения сохраняется, и можно ожидать дальнейших распродаж", - прогнозируют аналитики Commerzbank.

Между тем на очередной встрече, которая прошла на выходных в Южной Корее, министры финансов и главы центробанков "большой двадцатки" вновь обсуждали вопрос о том, как сократить растущий бюджетный дефицит и восстановить равновесие в глобальной экономике. Особенное внимание было уделено проблемам Европы. Однако участники заседания вновь не смогли предложить действенных мер для решения этого вопроса.

На этом фоне весьма позитивно смотрится заявление министра нефти Ирака Хусейна аль-Шахристани. По его словам, текущего уровня цен на нефть вполне достаточно, чтобы поощрить новые инвестиции в этот сектор экономики. Министр добавил, что ОПЕК не планирует чрезвычайных заседаний до плановой встречи, намеченной на 14 октября 2010г.

Департамент аналитической информации РБК

Теги: нефть
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