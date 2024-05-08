Фитнес-клубы заявили об активизации налоговых проверок из-за самозанятых

Налоговики проверяют фитнес-клубы по всей России на предмет уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов через схемы с применением самозанятости. В отрасли считают, что зачастую их выводы противоречат реальному положению дел

Фото: Rich Fury / Getty Images

Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) активно проверяют фитнес-клубы по всей стране, вменяя им уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов посредством оформления работников, а именно персональных тренеров, под видом самозанятых. Об этом со ссылкой на поступающие обращения предпринимателей говорится в письме Национального фитнес-сообщества (объединяет более 3 тыс. клубов) на имя и.о. премьер-министра Михаила Мишустина от 7 мая (есть у РБК).

Аппарат правительства пока не зарегистрировал обращение, уточнили там РБК. РБК направил запрос в ФНС.

Суть вопросов к ФНС

ФНС излагала признаки подмены трудовых договоров с самозанятыми в двух письмах — от 2021 и 2022 года. В частности, она формулировала такие признаки, как организационная зависимость от заказчика (компания, например, определяет режим работы самозанятого-работника) и инфраструктурная зависимость (в том числе когда плательщик налога на профессиональный доход использует в работе материалы, инструменты, оборудование заказчика). Если налоговая убеждается в том, что под видом договора с самозанятым на самом деле используются трудовые отношения, такая переквалификация приводит к пересчету налоговых обязательств организации (НДФЛ и страховые взносы).

Налоговыми органами не всегда проводится «полная и объективная» оценка действительных экономических отношений с привлеченными исполнителями из числа самозанятых, вследствие чего в акты проверок включаются выводы «явно противоречащие» фактическому положению дел, указано в письме Национального фитнес-сообщества. И хотя практика взаимоотношений фитнес-клубов с персональными тренерами действительно может содержать некоторые из применяемых ФНС признаков скрытых трудовых отношений, по ключевым параметрам она явно свидетельствует об отсутствии таковых, настаивают авторы. Они приводят следующие аргументы:

персональные тренеры вступают в непосредственные хозяйственные отношения со своими заказчиками из числа посетителей фитнес-клуба, сам фитнес-клуб не является стороной такого договора;

денежные поступления тренеру носят нерегулярный характер, их размер и периодичность зависят от клиентов.

В случае если фитнес-клуб выступает посредником при обработке платежей от клиентов персональных тренеров, характер осуществляемых транзакций свидетельствует об агентском характере таких отношений: клуб может удерживать лишь причитающуюся ему плату за пользование инфраструктурой (аренда залов, оборудования и т.п.), за агентские услуги, а оставшуюся часть перечислять фитнес-тренеру, следует из письма.

«Принятие на себя отдельными фитнес-клубами агентских функций по обработке платежей в таком случае обусловлено не скрытыми трудовыми отношениями с соответствующим тренером, а намерением защитить интересы посетителей клуба и гарантировать им возврат денежных средств, если оплаченные ими услуги не будут оказаны (будут оказаны не в полном размере)», — указано в документе.

В такой конфигурации учет платежей, поступающих по договорам с каждым персональным тренером, ведется обособленно, а в структуре распределения средств меньшую часть занимают удержания фитнес-клуба и большую часть — выплаты в пользу тренера. Кроме того, в пользу отсутствия нарушений говорит тот факт, что чаще всего в штате фитнес-клубов в принципе нет вакансий персональных тренеров, а у самих тренеров отсутствует желание вступать «в трудовые отношения с фитнес-клубом и полностью подчиняться распорядку дня клуба», говорится в письме.

Тот факт, что многие тренеры предпочитают тренировать только в одном фитнес-клубе (что также может быть истолковано ФНС как признак скрытых трудовых отношений) в Национальном фитнес-сообществе объяснили сугубо экономическими факторами: чаще всего тренеры проживают близко к выбранному клубу, на его территории много потенциальных клиентов, что экономит расходы на рекламу, а арендовать инфраструктуру сразу нескольких клубов для одного тренера слишком дорого.

В письме организация предложила внедрить комплекс «критериев-исключений», учитывающих отраслевые нюансы взаимодействия налогоплательщиков с самозанятыми и свидетельствующих об отсутствии трудовых отношений между фитнес-клубами и тренерами — плательщиками налога на профессиональный доход.

Синдром платформизации

В новой модели организации бизнеса фитнес-клубы предстают платформами, где встречаются клиент и тренер — в этом смысле они ничем не хуже маркетплейсов, говорит партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Инициатива фитнес-сообщества превентивно разрешить сложившуюся в отрасли проблему заслуживает одобрения, но вопрос гораздо глубже, чем просто правильная юридическая и налоговая квалификация сложившихся отношений, констатирует он.

«На фоне всеобщего процесса платформизации идти по пути исключений считаю неправильным. Решение требуется не на уровне ФНС, а на уровне законодательства», — считает Зарипов. По его мнению, необходимо создать особый режим налогообложения, промежуточный между режимами, предусмотренными для трудовых и гражданско-правовых отношений.

В настоящее время на площадке Госдумы обсуждается законопроект о платформенной занятости, который станет основой для регулирования отношений между цифровыми платформами и занятыми на них (могут быть оформлены как самозанятые или ИП). Согласно предварительной версии документа, с которой ознакомился РБК, такие отношения не будут признаваться трудовыми и будут регулироваться Гражданским кодексом.

В норме при сотрудничестве компании с самозанятым платить НДФЛ и страховые взносы за него не нужно, самозанятый самостоятельно перечисляет в бюджет 4% дохода, полученного от физлиц, или 6% дохода от юрлиц и ИП. В 2022 году ФНС рассылала письмо, в котором указывала для проверяющих признаки, по которым можно выявить незаконное использование компаниями самозанятых для экономии на налогах.