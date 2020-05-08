Белоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом

И.о. премьер-министра Андрей Белоусов провел совещание с крупным бизнесом по вопросам поддержки экономики. В частности, они обсуждали план выхода из кризиса после снятия ограничений из-за коронавируса

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В пятницу, 8 мая, и.о. премьера Андрей Белоусов провел совещание правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам совещания.

По словам одного из них, во встрече принимали участие в том числе президент РСПП Андрей Шохин, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, владелец АЕОН Роман Троценко и совладелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

РБК направил запрос в аппарат Белоусова, пресс-службы Минэкономразвития и Минфина.

Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство разрабатывает план по нормализации экономической деятельности и деловой жизни в России после снятия ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. РСПП принимает участие в этой работе, сказал один из собеседников РБК. По его словам, на встрече в пятницу обсуждались инициативы в этом направлении, в том числе меры поддержки внутреннего спроса, российского экспорта, обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению эпидемии. «На совещании обсуждались предложения по национальному плану по выходу из кризиса из-за эпидемии коронавируса», — добавил другой собеседник.

Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников. От Минфина в нее войдет замминистра Андрей Иванов.