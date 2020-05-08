Белоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом

Пресс-секретарь Решетникова подтвердил РБК, что министр возглавил эту рабочую группу
Отдельное внимание уделялось мониторингу эффективности уже принятых мер поддержки экономики, сказал один из собеседников РБК.
Какие меры поддержки уже приняты
Правительство уже приняло два пакета мер поддержки экономики на общую сумму 2,1 трлн руб., сообщала пресс-служба кабинета министров. Меры поддержки включают:
- полугодовую отсрочку по всем налогам (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса, для таких предпринимателей из особо пострадавших отраслей льготы распространяются и на страховые взносы с НДС (всего 19 видов деятельности);
- предоставление кредитных каникул с переносом выплат по телу займа на полгода — в этот период треть процентных платежей берут на себя банки, треть — государство, треть — предприниматель (он может равномерно выплачивать эту часть долга в течение шести месяцев или перенести в тело кредита). Общая сумма отсрочек оценивается в 410 млрд руб.;
- выдача беспроцентных кредитов на выплату зарплаты компаниям из наиболее пострадавших отраслей с гарантиями на 75% от их суммы от госкорпорации ВЭБ.РФ. Объем таких кредитов (в расчете одного МРОТ — 12 130 руб. — на сотрудника) может составить до 350 млрд руб. ВЭБ уже отчитался, что выдал банкам гарантии на 100 млрд руб.;
- для МСБ из пострадавших отраслей предусмотрены субсидии на зарплаты сотрудникам в мае и июне, их размер также один МРОТ на работающего. Гранты предоставляются компаниями при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от численности персонала на 1 апреля 2020 года;
- кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке не выше 5% для системообразующих компаний (ставка субсидируется банкам государством). В список системообразующих включена 1151 компания из 72 отраслей, однако в приоритетном порядке на такую поддержку могут рассчитывать лишь 26 отраслей — именно они попали в подготовленный для банков список Минэкономразвития, писал РБК. Общий объем программы субсидий — 400 млрд руб.;
- из введенных мер постоянно действующая одна — снижение страховых взносов для МСП в два раза при зарплате у сотрудников выше одного МРОТ (с 30 до 15%). В 2020 году она уже должна сэкономить бизнесу 285 млрд руб.
Основная часть господдержки не предусматривает прямые траты из бюджета: по подсчетам РБК, на прямую поддержку приходится около 600 млрд руб. Остальная часть — это госгарантии, налоговые отсрочки и другие послабления для бизнеса. Федеральные власти в условиях резкого падения цен на нефть максимально перекладывают бремя расходов с федерального бюджета. Ограничения на расходование средств Фонда национального благосостояния вводит бюджетное правило.
Какая еще помощь нужна бизнесу
Решетников в конце апреля говорил, что в настоящее время правительство готовит третий и четвертый пакет господдержки. На тот момент рассчитываемый Минэкономразвития показатель экономической активности в России снизился на 33% по сравнению с уровнем до объявления нерабочих дней из-за распространения коронавируса, докладывал министр на видеосовещании с участием Путина.
Четверка крупнейших российских бизнес-объединений, включая РСПП, Торгово-промышленную палату (ТПП), «Деловую России» и «Опору России», направляли в правительство свои совместные предложения по мерам поддержки экономики и населения. В последнем обращении к премьер-министру они настаивали на необходимости распространить полугодовые отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия, а для компаний, чья выручка упала более чем на 50% за месяц, ввести налоговые каникулы. Программа зарплатных кредитов под 0%, с их точки зрения, должна быть распространена на все компании. Для поддержки населения и стимулирования спроса в экономике бизнес-ассоциации предложили ввести мораторий на налоговые выплаты, включая НДФЛ, для граждан, чья ежемесячная зарплата не превышает пяти МРОТ в месяц (МРОТ в 2020 году равен 12,13 тыс. руб., то есть речь идет об освобождении от НДФЛ зарплат на уровне 60,6 тыс. руб.).
Партия «Единая Россия» в своих предложениях по дополнительным антикризисным мерами выступила за введение механизма предоставления бюджетных кредитов на сумму ранее уплаченных в 2019 году налогов предприятиям из пострадавших отраслей, за обнуление ставок страховых взносов на шесть месяцев и установление их на уровне не более 15% до конца года, а также за освобождение пенсионеров — индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России. Единороссы также предложили ввести налоговые каникулы по НДС и НДФЛ для всех предприятий из отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Ряд крупнейших российских экономистов призвали российские власти организовать прямые незаявительные выплаты россиянам по модели временного «безусловного дохода» для поддержки их денежных доходов. Однако идея не была поддержана правительством. «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — объяснил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».