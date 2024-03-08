Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за Тейлор Свифт
Экономисты повысили прогноз роста ВВП Сингапура, некоторые связывают это с американской певицей Тейлор Свифт, которая выступает в городе-государстве с серией концертов в рамках своего мирового тура The Eras, пишет Bloomberg.
Агентство опросило нескольких экспертов (сколько именно, не уточняется). Они ожидают, что в первом квартале 2024 года ВВП Сингапура вырастет в среднем на 2,9%, а годовой рост составит 2,5%. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,3%. Сингапурские власти ожидали подъема ВВП в 2024 году в диапазоне 1–3%.
Со 2 по 9 марта у Свифт запланировано шесть концертов; уже состоявшиеся шоу собрали примерно по 50 тыс. зрителей, пишет Forbes. Экономист DBS Bank Чуа Хан Тенг отмечает рост инвестиций в сферу туризма и розничной торговли. «Расходы иностранных туристов вырастут, поскольку концерты [Свифт] в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов», — сказал он Bloomberg. По оценке эксперта, выступления певицы принесут экономике страны около 300–400 млн сингапурских долларов ($225–300 млн), или 0,2% ВВП.
Bloomberg отмечает, что на ВВП Сингапура влияют процентные ставки, устанавливаемые центральными банками различных стран, ситуация в Китае и возможные геополитические риски. Аналитик Capital Economics Шиваан Тандон считает, что впоследствии рост экономики замедлится, но во второй половине года вновь восстановится.
По данным аналитической компании Smith Travel Research, вскоре после того, как Свифт объявила даты выступлений в Сингапуре в прошлом году, число бронирований отелей на март 2024 года выросло на 10%. Представитель туристической онлайн-платформы Trip.com Эдмунд Он сообщил CNN, что число рейсов в Сингапур с 1 по 9 марта выросло на 186%. Авиакомпания JetStar Asia зафиксировала 20-процентный рост спроса на рейсы из Бангкока, Манилы и Джакарты в Сингапур за тот же период.
Сингапур заключил со Свифт соглашение, по которому эта страна стала единственной в Юго-Восточной Азии, где певица выступит в рамках мирового турне. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин говорил, что по условиям сингапурские власти согласились заплатить певице $2–3 млн за каждый из шести концертов, но министр культуры, сообщества и молодежи Сингапура Эдвин Тонг это опроверг, заявив, что реальные цифры «далеко не так высоки».
Тур The Eras начался в марте 2023 года и завершится в декабре 2024-го, всего в его рамках Свифт даст 151 концерт. В декабре тур попал в книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый в истории — его выручка на тот момент составила $1,04 млрд.
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