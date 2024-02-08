Россиянам списали без суда ₽6,3 млрд долгов

Долги на сумму 6,3 млрд руб. списали россиянам в рамках процедуры внесудебного банкротства за время ее существования, сообщил первый замминистра экономики Илья Торосов. Несостоятельными признали более 18 тыс. человек

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Россиянам списали более 6 млрд руб. долгов в рамках внесудебной процедуры банкротства. Об этом РБК сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

«За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства. Из них более 18 тыс. уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд руб. долгов», — заявил Торосов.

Рост числа внесудебных банкротств говорит о том, что все больше людей, оказавшихся в затрудненном финансовом положении, смогли «освободиться от непосильных долгов и жить без оглядки на них», считает замминистра.

С сентября 2020 года граждане, у которых нет имущества, получили возможность списать задолженность без обращения в суд. Это упрощенная процедура, которая проводится через МФЦ бесплатно и без юристов и длится шесть месяцев, по истечении которых долги списываются, напомнил Торосов. Она действует для россиян, имеющих непогашенные обязательства на сумму 50–500 тыс. руб.

«В 2023 году начали процедуру почти 16 тыс. граждан. С ноября прошлого года процедурой могут воспользоваться еще и пенсионеры, семьи с детьми, получающие пособия, а также граждане, с которых долги взыскивают длительное время — более семи лет. То есть, например, если человек не мог закрыть исполнительное производство по какой-либо причине или пристав его не закрывал», — заявил Торосов.

Тренды в банкротстве юрлиц

В 2023 году выросла доля удовлетворенных требований кредиторов при банкротстве юридических лиц, сообщил Торосов.

«Что касается банкротства юридических лиц, то доля удовлетворенных требований кредиторов в 2023 году оказалась выше предыдущих периодов — 9,7%. В прошлые годы в среднем этот показатель составлял 5–6%», — сказал замминистра.

В 55% случаев выплаты кредиторам не производились, а в 1,3% случаев были введены реабилитационные процедуры (финансовое оздоровление, внешнее управление. — РБК), сказал Торосов.

«Однако не думаю, что 2023 год можно считать показательным. Влияние на статистику могли оказать несистемные факторы, например, отдельные процедуры банкротства», — отметил замминистра.

Он также указал, что сроки проведения процедур банкротства и механизма продажи имущества не позволяют оперативно вернуть активы в оборот.

«В целом, данные статистики по банкротству говорят о том, что институту банкротства необходима реформа. Соответствующий законопроект сейчас в Государственной думе, надеемся на продолжение работы над ним в текущем году», — заявил Торосов.

Ранее на несовершенство процедуры банкротства юридических лиц указывали в ФНС. «Я могу охарактеризовать это состояние процедур банкротства через несколько слов: дорого, долго, с максимальной подверженностью злоупотреблениям и крайне неэффективно», — заявлял замглавы налоговой службы Константин Чекмышев.