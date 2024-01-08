Бульдозеры и мониторы стали одними из главных товаров экспорта из Китая в Россию

Бульдозеры по Шелковому пути: за счет чего вырос экспорт из КНР в Россию

Китайский товарный экспорт в Россию за девять месяцев 2023 года составил $90 млрд, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в 2022 году, следует из статистики Главного таможенного управления КНР. При этом рост поставок оборудования в Россию составил 43% в денежном выражении.

Одними из самых популярных товаров для поставок из Китая в Россию стали бульдозеры ($2,1 млрд), мониторы и проекторы ($1,2 млрд). Что еще поставляется из Китая в Россию — в инфографике РБК.