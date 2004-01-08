Безработица в зоне евро составиа 8,8%

Уровень безработицы в зоне евро в ноябре 2003г. не изменился по сравнению с ноябрем 2002г. и составил 8,8%. Такие данные распространило сегодня европейское статистическое агентство Eurostat.

Уровень безработицы в зоне евро сохраняется на этом уровне с марта 2003г. Аналитики не ожидают серьезного снижения этого показателя в ближайшие полгода.

В 15 странах Европейского союза, включая Великобританию, Данию и Швецию, уровень безработицы в ноябре 2003г. составил 8%, не изменившись по сравнению с октябрем.

Отметим что, по показателю занятности населения страны Европы значительно благополучнее России. Напомним, что уровень официальной безработицы в РФ постепенно растет и перешагнул порог 9%. Однако в действительности реальное число безработных в нашей стране в несколько раз выше. По данным Минтруда, регистрируется в центрах занятости населения только каждый третий безработный.