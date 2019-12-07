Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах

Крупные инвестиционные группы поддержали глобальную инициативу, чтобы международные компании добросовестно раскрывали, сколько налогов они заплатили в каждой стране, сообщила Financial Times

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Управляющие компании Royal London Asset Management, Aberdeen Standard Investments и Legal & General Investment Management призвали глобальные корпорации публиковать в открытом доступе данные об уплаченных налогах в каждой стране оказания услуг. Повысить прозрачность необходимо в связи с резонансом из-за экономии на налогах Amazon, Google и Facebook, сообщает Financial Times.

Новые требования к прозрачности

Новый стандарт предложила 5 декабря «Глобальная инициатива по отчетности» (GRI) — международная независимая организация, которая выпускает стандарты нефинансовой отчетности с 2000 года. Правила GRI требуют от компаний публиковать в общем доступе информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разбивке по странам, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок. 1 декабря Всемирный экономический форум выпустил манифест, призывающий компании платить справедливую долю налогов.

Действующее налоговое законодательство плохо приспособлено для все более глобализующейся бизнес-среды. Повышение налоговой прозрачности поможет инвесторам лучше оценить репутационные и регуляторные риски и станет «ключом к защите стоимости акций», пояснили FT представители инвестиционных групп.

Необходимость изменить глобальное налоговое законодательство назрела из-за стремительной цифровизации. Глобальные технологические компании Google, Apple, Facebook и другие годами экономили на налогах. Например, европейские офисы Microsoft, Google, Facebook зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль всего 12,5%.