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Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах
Крупные инвестиционные группы поддержали глобальную инициативу, чтобы международные компании добросовестно раскрывали, сколько налогов они заплатили в каждой стране, сообщила Financial Times
Фото: Robert Galbraith / Reuters

Управляющие компании Royal London Asset Management, Aberdeen Standard Investments и Legal & General Investment Management призвали глобальные корпорации публиковать в открытом доступе данные об уплаченных налогах в каждой стране оказания услуг. Повысить прозрачность необходимо в связи с резонансом из-за экономии на налогах Amazon, Google и Facebook, сообщает Financial Times.

Новые требования к прозрачности

Новый стандарт предложила 5 декабря «Глобальная инициатива по отчетности» (GRI) — международная независимая организация, которая выпускает стандарты нефинансовой отчетности с 2000 года. Правила GRI требуют от компаний публиковать в общем доступе информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разбивке по странам, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок. 1 декабря Всемирный экономический форум выпустил манифест, призывающий компании платить справедливую долю налогов.

Действующее налоговое законодательство плохо приспособлено для все более глобализующейся бизнес-среды. Повышение налоговой прозрачности поможет инвесторам лучше оценить репутационные и регуляторные риски и станет «ключом к защите стоимости акций», пояснили FT представители инвестиционных групп.

Необходимость изменить глобальное налоговое законодательство назрела из-за стремительной цифровизации. Глобальные технологические компании Google, Apple, Facebook и другие годами экономили на налогах. Например, европейские офисы Microsoft, Google, Facebook зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль всего 12,5%.

Но инициатива GRI касается не только ИТ-компаний, но и охватывает практически всю экономику. Сейчас в мире выпущено 34 тыс. отчетов по стандартам GRI в 38 секторах экономики, следует из базы данных GRI.

Затронет ли мера Россию

Стандарты GRI являются добровольными. Они призваны упорядочить раскрываемую по всему миру отчетность для удобства сравнения, пояснил РБК партнер и руководитель группы по предоставлению услуг в области устойчивого развития Deloitte Иван Кухнин. В то же время этим стандартам следуют большинство компаний, которые раскрывают нефинансовую отчетность и готовят отчеты об устойчивом развитии, рассказал директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Иван Барсола.

Раскрытие публичной нефинансовой отчетности не является обязательным для российских компаний. Однако Минэкономразвития разработало законопроект с требованием раскрывать такую информацию. «Индикаторы, рекомендуемые в этом законопроекте к раскрытию, опираются на стандарты GRI, но не полностью их копируют», — отметил Кухнин. И в законопроекте пока нет требований раскрывать информации о налогах.

GRI рекомендует сделать публичными множество показателей, но не требует следовать всем предписаниям. «Компания сама может выбирать, какие из показателей раскрывать. Таким образом, появление новых требований в части раскрытия информации о налогах не приведет к быстрым изменениям», — указал Барсола.

Основная причина публикации нефинансовой отчетности — ожидания инвесторов. Раскрытие информации об уплаченных налогах способно не только повысить инвестиционную привлекательность, но и улучшить имидж компаний, считают эксперты.

Как вопрос решается в мире

Справедливое налогообложение транснациональных компаний стало задачей № 1 в плане Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Документ уже требует отчитываться об уплаченных налогах в каждой юрисдикции. Но эта отчетность предоставляется только налоговым органам и не является общедоступной.

Выработать единый подход к налогообложению цифровых корпораций ОЭСР планирует в 2020 году. Этому препятствует проблема администрирования — как точно определить, какую долю прибыли цифровые компании генерируют в каждой конкретной стране. Не дожидаясь согласия по этому вопросу, Франция, Великобритания, Италия и Турция начали в одностороннем порядке вводить цифровой налог. Российский Минфин для пополнения бюджета тоже прорабатывает варианты ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг.

В соответствии с мировой практикой в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги, регистрироваться в налоговых органах и платить НДС. Но во всем мире «налогом на Google» облагаются только услуги третьим лицам, а в России в том числе поставки внутри группы. Как выяснил РБК, из-за технических проблем многие международные компании столкнулись с трудностями при уплате налога в нашей стране.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, отчетность, инвестиционная привлекательность, прозрачность
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