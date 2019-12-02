Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Международные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google», выяснил РБК. Причина — техническая: банки в России не проводят платежи из-за несовместимости реквизитов платежек с форматом SWIFT

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Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты. С 2019 года у зарубежных компаний возникла обязанность платить этот налог напрямую, а не через налоговых агентов в России.

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой). Представители бизнеса уверяют, что заполняют формы по инструкции. Но, например, Сбербанк неоднократно отклонял переводы зарегистрированной в Великобритании компании, которая пыталась оплатить налог со счета в Bank of New York, говорит представитель одной из международных цифровых компаний.

«Налог на Google» — единственный налог в России, который зарубежные компании должны платить напрямую, пояснила партнер Deloitte Юлия Орлова.

Налог для иностранных цифровых компаний ввели в России с 2017 года. На первом этапе зарубежные компании должны были платить НДС с цифровых услуг россиянам (программное обеспечение, email-хостинг, облачное хранение, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры и т.д.). На втором этапе, с 2019 года, иностранные продавцы электронных услуг обязаны вставать на налоговый учет и платить НДС за услуги юрлицам — ранее все формальности за них выполняли покупатели в России. Кроме того, в России в отличие от общепринятой международной практики НДС облагаются поставки цифровых услуг и внутри групп компаний.

С проблемой зависших налоговых платежей сталкивались многие иностранные компании, особенно в начале действия «налога на Google», рассказала РБК Юлия Орлова. Трудности возникли у большинства компаний, которые встают на налоговый учет в России для уплаты НДС за электронные услуги, подтверждает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Илья Самуйлов.