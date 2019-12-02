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Экономика ,  
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Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты
Международные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google», выяснил РБК. Причина — техническая: банки в России не проводят платежи из-за несовместимости реквизитов платежек с форматом SWIFT
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты. С 2019 года у зарубежных компаний возникла обязанность платить этот налог напрямую, а не через налоговых агентов в России.

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой). Представители бизнеса уверяют, что заполняют формы по инструкции. Но, например, Сбербанк неоднократно отклонял переводы зарегистрированной в Великобритании компании, которая пыталась оплатить налог со счета в Bank of New York, говорит представитель одной из международных цифровых компаний.

«Налог на Google» — единственный налог в России, который зарубежные компании должны платить напрямую, пояснила партнер Deloitte Юлия Орлова.

Налог для иностранных цифровых компаний ввели в России с 2017 года. На первом этапе зарубежные компании должны были платить НДС с цифровых услуг россиянам (программное обеспечение, email-хостинг, облачное хранение, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры и т.д.).

На втором этапе, с 2019 года, иностранные продавцы электронных услуг обязаны вставать на налоговый учет и платить НДС за услуги юрлицам — ранее все формальности за них выполняли покупатели в России. Кроме того, в России в отличие от общепринятой международной практики НДС облагаются поставки цифровых услуг и внутри групп компаний.

С проблемой зависших налоговых платежей сталкивались многие иностранные компании, особенно в начале действия «налога на Google», рассказала РБК Юлия Орлова. Трудности возникли у большинства компаний, которые встают на налоговый учет в России для уплаты НДС за электронные услуги, подтверждает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Илья Самуйлов.

Реквизитам тесно

Вопрос лежит в плоскости межбанковских расчетов, сообщила замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Аида Опарина на налоговой конференции AmCham Russia 27 ноября. Замначальника управления стандартов и международного сотрудничества ФНС Владимир Голишевский обещал проработать этот вопрос.

Как пояснили РБК в пресс-службе Сбербанка, налоговые платежи отклоняются, если в платежных поручениях нет всех налоговых реквизитов. С 25 апреля 2017 года Банк России ввел обязательный контроль правильности заполнения платежных поручений на переводы в бюджетную систему. Поэтому в Казначейство не приходят платежи, если заполнены не все обязательные поля или налоговые реквизиты, объяснили в Сбербанке.

Проблема в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах платежных поручений по системе SWIFT («свифтовках») не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (КБК) — по 20 цифр в каждом. В формах для заполнения просто не хватает места для такого количества цифр, объяснила Юлия Орлова из Deloitte.

Проблема, как правило, связана с отсутствием полей для всех необходимых для уплаты НДС в бюджет реквизитов в программном обеспечении, которое используют иностранная компания и банк, подтвердил Самуйлов.

В 2017 году, когда ввели «налог на Google», многие иностранные компании не могли совершить платежи вовремя, рассказала Орлова. «Компаниям начислили пени, хотя они пытались, но не смогли вовремя заплатить», — отмечает эксперт.

  • Бюджет получит от «налога на Google» примерно 82 млрд руб. за три года, ожидает ФНС.
  • 70% поступлений этого налога приходится на ИT-гиганты: Google, Apple, Microsoft, Facebook, Sony, Booking.com, Amadeus, Bloomberg и т.д.
  • 2072 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги, встали на налоговый учет в России, сообщал глава ФНС Михаил Мишустин на коллегии 21 ноября.

«Со стороны налоговой службы мы создали все условия, создали мобильное приложение на английском языке. И в этом смысле, учитывая, что не у всех были представительства в России, НДС-офис, наше решение помогло завести личные кабинеты на сайте налоговой службы», — отмечал глава ФНС.

Как бизнес решает проблему

Некоторым компаниям удается осуществить платеж только после нескольких попыток. Многие иностранные компании, имеющие российские подразделения, передают функцию по оплате налога своим местным коллегам, рассказала Орлова.

«Мы рекомендуем иностранным компаниям, которые только встали на учет в налоговых органах России в связи с оказанием электронных услуг и планируют уплату НДС в первый раз, сначала делать тестовые платежи и определить совместно с банком, где открыт счет, в каких полях указывать необходимые реквизиты для уплаты НДС в российский бюджет», — объясняет Илья Самуйлов.

У крупных банков есть инструкции по заполнению всех полей для налоговых платежей в России. В частности, Сбербанк разместил инструкцию на русском языке по заполнению налоговых платежей для банков, включая иностранные. «При необходимости клиентам направляется англоязычная версия», — пояснили в банке. Если от клиента приходит платежное поручение с неполными налоговыми реквизитами или ошибками, клиенты могут получить оперативную консультацию по порядку заполнения, заверили в Сбербанке.

Как сообщили РБК в Казначействе, вопрос относится к компетенции ФНС. В пресс-службе ФНС сообщили, что «данный вопрос не подпадает под взаимоотношения налоговых органов с налогоплательщиками». РБК направил запрос в пресс-службу Центробанка, который отвечает за банковский сектор.

Google, Samsung и Microsoft, которые с 2017 года стоят на налоговом учете в России, воздержались от комментариев. В Росбанке подобных случаев зафиксировано не было, сообщила РБК пресс-служба банка. Другие крупнейшие российские банки не ответили на вопросы РБК.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, «налог на Google», иностранные компании, банковские операции
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