Провайдеров могут освободить от ответственности за контрафакт

Интернет-провайдеры могут быть освобождены от ответственности за появление в Сети контрафактных материалов. Ответственность параллельных импортеров оригинальных товаров, напротив, ужесточается - незаконно ввезенные в Россию фирменные товары могут быть признаны контрафактными.

Такие изменения предлагаются в раздел Гражданского кодекса (ГК) об интеллектуальных правах, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

Теперь в проекте ГК появляется новая статья - "Особенности ответственности лица, осуществляющего действия по передаче материала в сети Интернет или по размещению материала в этой сети (интернет-провайдера)". Провайдер, осуществляющий передачу материала в Интернете, будет освобожден от ответственности, если не изменял размещаемый материал и не мог знать, что он является контрафактным. Если же провайдер оказывал заказчику услуги по размещению материалов в Интернете, то в случае получения заявления о контрафакте провайдер обязан будет своевременно принять меры по его устранению.

Эксперты считают, что новые правила с большой долей вероятности будут распространяться и на хостинг-провайдеров, и на владельцев, например, социальных сетей.

Другой важной проблемой, связанной с контрафактом, был параллельный импорт фирменных товаров неофициальными дилерами. На протяжении ряда лет товары, ввозимые без разрешения, конфисковывались по ст.14.10 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное использование товарного знака). Теперь проект предлагает изменить ст.1515 ГК так, чтобы контрафактными считались товары, "на которых размещен незаконно используемый товарный знак".