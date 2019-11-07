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Экономика ,  
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Малый бизнес приблизился к стагнации
Российский малый бизнес движется к стагнации. Индекс малого и среднего предпринимательства RSBI снизился до 50,9 пункта. Хотя кредиты становятся доступнее, нарастить обороты не получается: выручка падает, штаты сокращаются
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК). Сильнее всего на это повлияло снижение выручки — она упала у трети опрошенных предпринимателей.

  • В первом и втором кварталах года индекс составлял 52 пункта.
  • В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии (см. инфографику).

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

RSBI оценивает настроения бизнеса в трех отраслях: торговле, производстве и сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство — индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта.

В сфере услуг, напротив, наблюдается рост — ее индекс поднялся с 50,8 до 52,9 пункта.

Рост налогов

RSBI адекватно отражает реальное положение малого и среднего бизнеса, считает доцент РАНХиГС Олег Филиппов. За последние десять лет вклад малого и среднего предпринимательства в российский ВВП снизился до критического уровня, сказал он РБК.

Впервые вклад малого и среднего бизнеса в российскую экономику Росстат оценил в этом году (за 2017 год) — 21,9% ВВП. В развитых странах этот показатель обычно находится в диапазоне 50–60%.

По мнению Филиппова, на сокращение малого бизнеса главным образом влияет налоговое бремя. После увеличения НДС с 18 до 20% в 2019 году крупный бизнес стал резко сокращать свои расходы, и это, в первую очередь, отразилось на малом и среднем бизнесе, который зачастую выступает в качестве его подрядчика, отметил он.

Повышение ставки НДС реально отразилось на бизнесе начиная со второго квартала 2019 года, писал ранее РБК со ссылкой на данные Минфина.

Что такое RSBI

Индекс RSBI (Russia Small Business Index) исследует настроения малого и среднего бизнеса в России. В опросе третьего квартала приняли участие владельцы и руководители 2,3 тыс. компаний из 23 регионов.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. Индекс на уровне 50 пунктов говорит о стагнации на рынке.

Из чего складывается индекс

Компоненты индекса — продажи, кадры, инвестиции и доступность финансирования. В третьем квартале снижение продемонстрировали три показателя из четырех.

  • Наиболее существенно снизился индекс продаж — с 52,3 до 47,8 пункта.
  • Кадровый индекс тоже ушел в зону стагнации, составив 49,4 пункта. Год назад он составлял 50,7 пункта.
  • Индекс инвестиций снизился незначительно — с 55 пунктов во втором квартале до 54,6.

Профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко напомнил о сокращении числа малых предприятий. «Судя по всему, продолжается или уход из бизнеса, или переход в серую экономику», — сказал он РБК.

По его словам, подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают в расчете на спрос населения на товары и услуги. Если у населения доходы не растут, то это сильно ограничивает возможности для развития бизнеса, особенно в таких областях, как торговля, общественное питание.

Кредиты стали доступнее

Индекс доступности финансирования, напротив, после трех кварталов стагнации начал расти и составил 52,2 пункта после 49,8 в прошлом квартале. Одновременно выросло число компаний, которые нуждаются в кредитах. Доля компаний, которым вообще не требуется дополнительное финансирование, сократилась за год с 72 до 56%.

На доступности финансирования для бизнеса положительно сказалось снижение ключевой ставки Центробанком — с 7,75% в июне до 6,5% в октябре. Это способствовало снижению ставок по кредитам со стороны банков, поясняет руководитель блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Константин Басманов в материалах к исследованию.

Автор: Анна Гальчева
Теги: малый и средний бизнес, деловая активность, индекс
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