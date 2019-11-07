Малый бизнес приблизился к стагнации

Российский малый бизнес движется к стагнации. Индекс малого и среднего предпринимательства RSBI снизился до 50,9 пункта. Хотя кредиты становятся доступнее, нарастить обороты не получается: выручка падает, штаты сокращаются

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК). Сильнее всего на это повлияло снижение выручки — она упала у трети опрошенных предпринимателей.

В первом и втором кварталах года индекс составлял 52 пункта.

пункта. В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии (см. инфографику).

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

RSBI оценивает настроения бизнеса в трех отраслях: торговле, производстве и сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство — индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта.

В сфере услуг, напротив, наблюдается рост — ее индекс поднялся с 50,8 до 52,9 пункта.