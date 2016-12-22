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Почему социальное неравенство в России будет расти
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Почему социальное неравенство в России будет расти
Экономика, 18:10
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Почему социальное неравенство в России будет расти
В 2017 году в России был зафиксирован самый низкий уровень социального неравенства за последние 12 лет, но сейчас он снова начал расти из-за ускорения инфляции и замедления роста зарплат
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В 2017 году в России была зафиксирована самая низкая инфляция за всю постсоветскую историю — она составила 2,5%. Низкой была и инфляция для бедных, что способствует росту потребления малообеспеченных групп населения и, как следствие, снижению социального неравенства, написала заместитель директора Центра развития ВШЭ Светлана Мисихина в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе».

В 2017 году Россия достигла минимального уровня социального неравенства с 2006 года, по предварительным данным Росстата. Коэффициент Джини (самый распространенный индикатор имущественного расслоения в обществе) по итогам прошлого года составил 0,410 — ниже этого уровня показатель опускался только в 2005-м (0,409). Коэффициент Джини принимает значения от нуля в случае абсолютного равенства до единицы​ в случае абсолютного неравенства.

Впрочем, в 2018 году показатель неравенства уже начал расти, и в 2019 году из-за ускорения инфляции и замедления роста зарплат бюджетников этот разрыв увеличится, предположила Мисихина.

Для бедных инфляция снижается

С 2016 года инфляция для наиболее обеспеченного населения в России выше, чем для бедных, это видно и по данным за январь—сентябрь 2018 года, отметила Мисихина. Она рассматривала в качестве инфляции для бедных индекс прожиточного минимума. По итогам девяти месяцев текущего года рост потребительских цен для бедных составил 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в то время как средний индекс потребительских цен увеличился на 2,53%.

Основа для расчетов

Индекс прожиточного минимума рассчитывает Минтруд. Показатель используется ведомством для оценки уровня бедности, и чем ниже прожиточный минимум, тем ниже бедность. По мнению Светланы Мисихиной, методика расчета прожиточного минимума не лишена недостатков. Например, он недостаточно учитывает изменение стоимости услуг, что приводит к занижению стоимости прожиточного минимума.

Цены, которые используются для расчета инфляции и прожиточного минимума, оцениваются Росстатом. Федеральная служба госстатистики основывает свои оценки на ценах в городах, что может приводить к недостаточному учету цен товаров в несетевых магазинах и оплаты услуг в сельской местности, отметила Мисихина. Также важно, какие именно товары и услуги принимаются во внимание для расчета индекса потребительских цен, с какими весами и какой период потребления используется.

Социальное неравенство снова растет

Коэффициент Джини в 2018 году снова стал расти. За девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индикатор неравенства увеличился с 0,400 до 0,402, по оценке Центра развития ВШЭ.

Увеличение неравенства связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (на 4,84 против 3,08% соответственно). Это привело к снижению удельного веса доходов 40% наименее обеспеченного населения и росту удельного веса доходов наиболее обеспеченной группы в общем объеме денежных доходов населения.

По расчетам Центра развития ВШЭ, в январе—сентябре 2018 года в структуре денежных доходов населения наиболее высокими темпами росла оплата труда, включая серые зарплаты (6,33%). Ниже был темп роста других доходов (4,4%), социальных выплат (2,52%) и доходов от предпринимательской деятельности (1,55%). Доходы от собственности снизились на 7,41%. Драйверами роста доходов наиболее обеспеченной группы населения были оплата труда и «другие доходы», написала замглавы института ВШЭ.

Перспективы на 2019 год

Согласно прогнозу Центра развития, в следующем году потребительская инфляция может ускориться до 5,1%. ЦБ ожидает, что ​в первом полугодии 2019 года инфляция может достигнуть 6% в связи с повышением НДС до 20%, а по итогам года составить 5,5%. По прогнозу Минэкономразвития, рост реальной зарплаты в 2019 году замедлится до 1,4% после ожидаемых 6,9% по итогам 2018 года.

Ускорение потребительской инфляции и замедление роста зарплат спровоцируют увеличение неравенства, считает Мисихина. При этом обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс, отметила она.​

С 2005 года рост коэффициента Джини был небольшим, а его сокращение в последние годы — незначительным, отметил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. По его мнению, в ближайшие годы радикальных изменений показателя неравенства ждать не следует: если коэффициент Джини будет увеличиваться, то незначительно.

«Действительно, в 2018 году был значительный рост заработных плат, который прежде всего касался бюджетного сектора экономики. Такого роста в ближайший год не ожидается, что, возможно, окажет негативное влияние, и коэффициент Джини будет увеличиваться. Но вместе с тем мне кажется, что пенсионная реформа снизит индекс Джини», — сказал РБК Назаров. В результате поэтапного повышения пенсионного возраста доходы неработающих пенсионеров увеличатся, отметил он.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: социальное неравенство , НИУ ВШЭ
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