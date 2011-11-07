Российский рынок: оптимизма хватило ненадолго

После позитивного открытия оба отечественных индикатора начали откатываться к отметкам открытия, а потом и вовсе ушли на отрицательную территорию.

В понедельник, 7 ноября, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг на смешанном внешнем фоне. Пятничную сессию американские фондовые индексы завершили падением. Давление на рынок оказывали данные о состоянии рынка труда страны (занятость в несельскохозяйственном секторе в октябре выросла на 80 тыс. при ожиданиях 95 тыс.) и саммит G20, где лидеры так и не пришли к консенсусу в отношении греческого вопроса. К утру понедельника появилась информация о том, что референдум в Греции все же не состоится, а премьер-министр страны Георгиос Папандреу согласился уйти в отставку. Теперь в Греции будет сформировано новое правительство, однако кто его возглавит, пока неясно.



С утра в понедельник фьючерсы на индексы США демонстрировали снижение. На азиатских фондовых рынках не было единой динамики индексов, но все же доминировали пессимистичные настроения. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно дорожают. Растут и цены на нефть. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 112,52 долл./барр.



Что касается российского рынка акций, то после позитивного открытия оптимизм покупателей заметно убавился, и оба отечественных индикатора начали откатываться к отметкам открытия, а потом и вовсе ушли на отрицательную территорию. Причем постепенно давление продавцов начинает нарастать. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,60% и опустился до 1492,14 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 20,62 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1524,75 пункта (-1,14%), RTS Standard - до 10115,75 пункта (-0,90%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 100,724 млрд руб., в RTS Standard - 3,573 млрд руб.



Как считают эксперты, в понедельник, во всяком случае в первой половине дня торги на российском фондовом рынке будут волатильными. По мнению аналитиков Газпромбанка, инвесторы могут сразу начать отыгрывать новости об отмене референдума и смене правительства в Греции, минуя слабые итоги торгов на зарубежных фондовых площадках в пятницу. Однако существенного роста котировок специалисты не ожидают ввиду сохранения неопределенности развития ситуации в Европе.



Министры финансов еврозоны соберутся в понедельник на внеочередную встречу, в рамках которой обсудят политический хаос в Греции (где продолжится обсуждение кандидатуры главы нового коалиционного правительства), а также меры противодействия распространению кризисных явлений на другие страны региона. Наибольшее опасение в настоящее время вызывает Италия, где усиливаются политические разногласия в преддверии голосования (8 ноября) по проекту поправок в бюджет, касающихся сокращения дефицита.



Аналитики компании "Атон" считают, что в первой половине торгов российские фондовые индексы под влиянием событий в Греции, о которых стало известно после завершения торгов в России в четверг, могут выйти на положительную территорию. Однако в течение дня охватившие мировые фондовые площадки коррекционные настроения могут также повлиять на российские индексы. Как подчеркнули экономисты, в США не ожидается публикации макроэкономической статистики, способных оказать влияние на ход фондовых торгов. В Европе в 14:00 мск эксперты рекомендуют обратить внимание на публикацию розничных продаж еврозоны в сентябре (ожидается снижение на 0,1% в месячном исчислении, предыдущее значение - рост на 0,1%) и в 15:00 мск - на динамику объема промышленного производства Германии за аналогичный период (ожидается снижение на 0,9%, предыдущее значение - снижение на 1,0%).



Разнонаправленно пока торгуются металлургические компании. "Норильский никель" к 12:30 мск подешевел на 0,58%, "Северсталь" подорожала на 0,31%, НЛМК - на 0,19%, ММК - на 0,02%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,69%, "Полиметалл" - 0,12%.



Нефть на текущий момент дорожает, однако акции российских нефтегазовых компаний преимущественно дешевеют. Так, "Роснефть" к 12:30 мск снизилась на 0,11%, ЛУКОЙЛ - на 0,07%, "Сургутнефтегаз" - на 0,74%, "Газпром нефть" - на 0,16%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,44%, "Газпром" - на 1,61%, НОВАТЭК - на 0,29%. С точки зрения аналитика БК "КИТ Финанс" Василия Евдокиенко, в России на этой неделе главным событием должна стать публикация корпоративной отчетности "Газпрома" за первое полугодие 2011г. Возможно, игроки попытаются воспользоваться новыми данными, чтобы продолжить покупки этой бумаги. Исключение составили только акции "Татнефти", которые к указанному времени выросли на 0,44%.



Под давлением продавцов пока находится банковский сектор: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск потеряли 0,77% стоимости, привилегированные - 0,19%, ВТБ - 0,82%.



Пока разнонаправленно движутся котировки в телекоммуникационном секторе. К 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели на 0,57%, привилегированные - на 0,29%. Бумаги МТС поднялись на 1,11%.



Преимущественно распродают энергетические акции. Капитализация "Интер РАО" к 12:30 мск снизилась на 0,89%, ФСК ЕЭС - на 0,90%, "Мосэнерго" - на 0,38%, Холдинга МРСК - на 0,23%, МОЭСК - на 0,65%, "РусГидро" - на 0,69%.



По мнению большинства экспертов, в ближайшие дни в центре внимания инвесторов будет оставаться Европа. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", трудно переоценить значение европейских данных для российской экономики. Если торможение европейской экономики продолжится, у рынков будет мало оснований для роста, а события в ЕС окажут прямое влияние на Россию ввиду ее тесных экономических связей с Европой. В этой ситуации все большее беспокойство вызывает, например объем экспорта газа в европейские страны. Последние данные указывают на то, что газовая монополия продолжает снижать месячную добычу. Если европейские экономические неурядицы продолжатся, то ситуация может еще ухудшиться, что скажется на рентабельности флагмана российского рынка, полагают эксперты.



Заместитель руководителя аналитического департамента ИК "Совлинк" Ольга Беленькая также отмечает, что в ближайшие недели в центре внимания рынков вновь будут европейские финансовые проблемы, но может напомнить о себе и долговая ситуация в США. 23 ноября - последний срок, когда Конгресс США должен изыскать возможности снижения бюджетного дефицита не менее чем на 1,2 трлн долл. за ближайшие 10 лет, и консенсус между республиканцами и демократами не будет достигнут, возможно снижения кредитного рейтинга США со стороны Moody"s или Fitch (после S&P, которое сделало это уже в августе). Это может стать новым мощным ударом по финансовым рынкам, резюмировала специалист.



РБК