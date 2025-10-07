 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0
Эксклюзив

Министр труда дал совет выпускникам школ по поступлению

Министр труда Котяков дал совет выпускникам школ по поступлению
Выпускникам 2026 года и позднее стоит рассмотреть для поступления такие направления, как IT, гостеприимство, рабочие специальности с фокусом на современном оборудовании, заявил РБК министр труда Антон Котяков

Современным школьникам стоит рассмотреть для поступления четыре направления, которые будут наиболее востребованными на рынке труда в ближайшие годы. Об этом в интервью РБК заявил глава Минтруда Антон Котяков, назвав IT, сектор гостеприимства, рабочие специальности и здравоохранение/соцзащиту. 

Котяков отметил, что выпускники 2026 года, скорее всего, «уже сформировали свой профессиональный трек», так как подготовка к поступлению сегодня начинается за три-четыре года до завершения школьного обучения. Тем не менее, согласно прогнозу кадровой потребности, разработанному ведомством, в топе по потребности в специалистах в ближайшем будущем будет ряд сфер, среди которых — информационные технологии.

«Конечно же, в лидерах будет сфера IT. Цифровизация сегодня проникает во все отрасли, во все направления», — указал министр. Согласно прогнозу кадровой потребности Минтруда на период 2024– 2029 годов, запрос на специалистов в сфере информации и связи увеличится на 90 тыс. человек.

Другой сферой, на которую стоит обратить внимание, является гостеприимство. «Мы видим значительные показатели роста внутреннего туризма, что влечет за собой, естественно, развитие инфраструктуры», — отметил Котяков. После спада, вызванного пандемией, число турпоездок по России стабильно растет: в 2021 году их было 66,5 млн, в 2022-м — 73,1 млн, в 2023-м — 83,6 млн, а в 2024 году — уже 90 млн, что стало рекордом. Прогноз кадровой потребности предусматривает рост востребованности специалистов в гостиничном бизнесе и общепите на 168 тыс. человек.

Кроме того, «в лидерах будут рабочие специальности», отмечает Котяков. «Причем речь о специальностях, именно направленных на работу с современным оборудованием — это станки с программным управлением, это беспилотные системы, это всевозможное оборудование, которое в том числе с достаточно высокой степенью автономности и автоматизации», — указал министр. Прогноз кадровой потребности ведомства предполагает, что в обрабатывающих производствах запрос на специалистов увеличится на 203 тыс. человек.

Наконец, «повышенный серьезный спрос» будет на специалистов в сфере здравоохранения и социальной защиты, указал министр. Согласно прогнозу, спрос на них вырастет на 70 тыс. человек к 2030 году.




 

