Стали известны российские города — лидеры по уровню зарплат

Лидерами рейтинга городов России, жители которых могут больше всего купить на свою зарплату, стали Москва и Южно-Сахалинск. При этом по уровню цен эти города лишь на шестом и седьмом местах

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рейтинг городов России по уровню зарплат возглавила Москва, средняя заработная плата в которой в 2019 году составила 97 тыс. руб. На нее можно купить 3,83 стандартного потребительского набора. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное «РИА Новости».

Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах. При этом, как отмечается в исследовании, в городах с высокими зарплатами цены в основном несколько выше чем в среднем по России, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

На второй строчке рейтинга расположился Южно-Сахалинск, который совсем немного уступает по уровню зарплат Москве. Так на среднюю зарплату в Южно-Сахалинске (90,6 тыс.) можно купить 3,81 стандартного набора и услуг.

Немногим от лидеров рейтинга отстают еще три северных нефтяных города — Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20). Во всех этих городах средняя зарплата выше 80 тыс. руб.