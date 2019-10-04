Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей

Россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходимо в среднем получать 161 тыс. руб в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проходившего с 16 по 26 августа среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Мужчинам для счастья требуется оклад примерно на треть больше (181 тыс. руб.), чем тот, который устраивает в этом случае женщин (138 тыс. руб.).

Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс. У респондентов, которые сейчас получают не менее 30 тыс. руб, размер «идеальной» зарплаты был ниже (для счастья им достаточно 117 тыс. руб.), чем у тех, чей нынешний оклад составляет более 80 тыс. руб. (их счастливыми бы сделали 238 тыс. руб. ежемесячно).

Самые высокие ожидания по зарплатам, согласно опросу, в Москве. Для полного счастья жителям столицы требуется 212 тыс. ежемесячно. Во Владивостоке для счастья нужен оклад размером 205 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 200 тыс. руб. Самые невысокие требования по зарплате были у жителей Липецка (124 тыс. руб.), Кирова (120 тыс. руб.) и Оренбурга (115 тыс. рублей).