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Профицит торгового баланса Китая достиг рекордного $101 млрд

На рекордный профицит торгового баланса в первую очередь повлиял объем экспорта, рост которого превзошел прогнозируемые аналитиками 14,1%, отмечает Bloomberg
Фото: Yu Fangping / XinHua / Global Look Press
Фото: Yu Fangping / XinHua / Global Look Press

Положительное сальдо торгового баланса Китая (то есть насколько экспорт превышает импорт) в июле 2022 года в долларовом выражении составил $101,26 млрд, что на 81,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Главного управления таможни КНР. Это рекордный показатель по имеющимся с 1987 года данным, отмечает Bloomberg.

По данным китайской таможни, общий объем экспорта и импорта в июле составил $564,66 млрд (рост на 11%), экспорт вырос на 18% — до 332,96 млрд, импорт на 2% — до 231,7 млрд.

На рекордный профицит торгового баланса в первую очередь повлиял объем экспорта, рост которого превзошел прогнозируемые аналитиками 14,1%, пишет агентство.

«Стремительный рост экспорта продолжает помогать экономике Китая в трудный год, поскольку внутренний спрос остается вялым», — отметил президент и главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй.

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Фото:Jan Woitas / DPA / ТАСС

Экспорт был важным фактором для Китая во время пандемии, однако вклад развитых стран в рост экономики КНР в этом году ослабнет в связи с высокой инфляцией в других странах и замедлением мировой экономики, отмечает агентство.

В марте политбюро Коммунистической партии Китая объявило в качестве цели рост экономики в 2022 году на 5,5%. На заседании в конце июля руководство КНР заявило о необходимости стремиться к «наилучшему результату», не упомянув цель по экономическому росту. Мартовская цель теперь должна быть ориентиром, а не жестким требованием, которое надо выполнить, пояснили источники агентства.

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В связи со вспышками COVID-19, ограничениями из-за него и последствиями конфликта на Украине замедление экономического роста Китая оказалось более значительным, чем ожидалось, заявили в конце июля в Международном валютном фонде. Там спрогнозировали рост экономики Китая по итогам 2022 года на 3.3%, в апрельском прогнозе он ожидался на уровне 4,4%.

Замедление роста в трех главных экономиках мира — США, Китае и еврозоне — угрожает росту мировой экономики, указывали в МВФ. В связи с этим прогноз по росту глобального ВВП был пересмотрен в июле до 3,2%, а апреле МВФ ожидал его на уровне 3,6%.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Экономика Китай профицит экспорт импорт
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