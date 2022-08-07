Профицит торгового баланса Китая достиг рекордного $101 млрд
Положительное сальдо торгового баланса Китая (то есть насколько экспорт превышает импорт) в июле 2022 года в долларовом выражении составил $101,26 млрд, что на 81,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Главного управления таможни КНР. Это рекордный показатель по имеющимся с 1987 года данным, отмечает Bloomberg.
По данным китайской таможни, общий объем экспорта и импорта в июле составил $564,66 млрд (рост на 11%), экспорт вырос на 18% — до 332,96 млрд, импорт на 2% — до 231,7 млрд.
На рекордный профицит торгового баланса в первую очередь повлиял объем экспорта, рост которого превзошел прогнозируемые аналитиками 14,1%, пишет агентство.
«Стремительный рост экспорта продолжает помогать экономике Китая в трудный год, поскольку внутренний спрос остается вялым», — отметил президент и главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй.
Экспорт был важным фактором для Китая во время пандемии, однако вклад развитых стран в рост экономики КНР в этом году ослабнет в связи с высокой инфляцией в других странах и замедлением мировой экономики, отмечает агентство.
В марте политбюро Коммунистической партии Китая объявило в качестве цели рост экономики в 2022 году на 5,5%. На заседании в конце июля руководство КНР заявило о необходимости стремиться к «наилучшему результату», не упомянув цель по экономическому росту. Мартовская цель теперь должна быть ориентиром, а не жестким требованием, которое надо выполнить, пояснили источники агентства.
В связи со вспышками COVID-19, ограничениями из-за него и последствиями конфликта на Украине замедление экономического роста Китая оказалось более значительным, чем ожидалось, заявили в конце июля в Международном валютном фонде. Там спрогнозировали рост экономики Китая по итогам 2022 года на 3.3%, в апрельском прогнозе он ожидался на уровне 4,4%.
Замедление роста в трех главных экономиках мира — США, Китае и еврозоне — угрожает росту мировой экономики, указывали в МВФ. В связи с этим прогноз по росту глобального ВВП был пересмотрен в июле до 3,2%, а апреле МВФ ожидал его на уровне 3,6%.