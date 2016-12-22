МЭР ответило ведомству Кудрина на критику господдержки малого бизнеса

Минэкономразвития готовит переформатирование программ поддержки малого бизнеса, заявило министерство в ответ на критику Счетной палаты, которая ранее рассказала о неэффективности такой поддержки

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Минэкономразвития начало переформатирование программ поддержки малого и среднего бизнеса, а недостатки, на которые указала Счетная палата (СП), касаются показателей, рассчитанных еще в 2013 году. Об этом сообщила РБК пресс-служба Минэкономразвития, комментируя отчет СП об эффективности мер по развитию малого бизнеса.

Счетная палата, которую в мае возглавил Алексей Кудрин, в своем докладе ранее заявила о неэффективности мер господдержки малого и среднего предпринимательства. Аудиторы отметили, что за три года власти в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» направили на развитие малых и средних предприятий (МСП) 120,5 млрд руб. из федерального бюджета. При этом целевые показатели за 2017 год были в основном выполнены, однако это было достигнуто за счет значительного снижения плановых значений по сравнению с 2014 годом, указывала Счетная палата.

По словам аудитора Андрея Перчяна, это говорит о том, что «реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП». Кроме того, Счетная палата выявила неравенство среди регионов в получении субсидий на развитие МСП. В 2014–2016 годах более 20% предусмотренных на это бюджетных средств получили пять из 85 регионов, а в 2017 году около 40% субсидий пришлось на 11 регионов, получивших более 200 млн руб. каждый, в то время как еще восемь регионов получили менее 0,7% субсидий.

«Счетная палата анализирует эффективность мер поддержки, осуществлявшихся в 2014–2017 годах. Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» на этот срок формировалась в 2013 году. Значения целевых показателей были рассчитаны на основании результатов в 2011–2012 годах. Эти значения носили прогнозный характер при условии ежегодного финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в размере порядка 16 млрд руб.», — сообщило Минэкономразвития.

В МЭР добавили, что фактическое финансирование программы с тех пор сократилось на треть, а механизмы поддержки предпринимателей существенно изменились. Кроме того, значительная сумма (66 млрд руб. в 2014–2017 годах) пошла на создание и развитие Корпорации МСП — одного из крупнейших институтов развития, через который государство реализует программы поддержки малых предприятий.

«При этом с 2017 года Минэкономразвития начало переформатирование мер поддержки малого и среднего бизнеса, в частности опираясь на опыт предыдущих периодов. Так, например, акцент при поддержке сместился в сторону производственных МСП, социальных предпринимателей и экспортно­ориентированных субъектов МСП, а также повышения производительности труда», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, с 2018 года действует новый порядок распределения субсидий регионам, по которому «значительный объем средств» получают субъекты, в которых базовая инфраструктура для поддержки предпринимателей еще не сформирована.

Счетная палата в своем докладе также сообщила, что в госпрограмме отсутствует взаимосвязь между установкой плановых значений и объемом субсидий, а цель по доведению численности работников в малом и индивидуальном предпринимательстве до 20 млн человек к 2018 году не достигнута (ее поставил в 2016 году президент Владимир Путин).

В Минэкономразвития заявляют, что замечания Счетной палаты учтены при подготовке паспорта нового нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (он включен в майский указ Путина, который в послании Федеральному собранию поставил цель по доведению к 2024 году вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП до 40%). «Планируется расширить доступ предпринимателей к льготному финансированию, создать единую платформу мер поддержки, усовершенствовать систему закупок для расширения доступа субъектов МСП и другие меры», — заключили в министерстве.