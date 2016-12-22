Большинство россиян заявили о невозможности роботизации их труда

Большинство работающих россиян считают, что их труд роботизировать невозможно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Около 74% опрошенных убеждены, что еще не созданы роботы, которые смогли бы в обозримом будущем заменить их. Лишь 6% ​считают, что машины могут полностью занять места людей.

Тем не менее 38% участников опроса считают, что в ближайшие десятилетия большая часть рабочих мест будет отдана. Не верят в такой исход 60% респондентов.​

Около 85% опрошенных не испытывают беспокойства по поводу роботизации. Опасения в связи с исчезновением рабочих мест из-за развития машинного труда высказали 12% респондентов.

По данным ВЦИОМ, сторонников роботизации в России вдвое меньше, чем противников: 27% считают тенденцию по замене людей роботами правильной, 62% придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос ВЦИОМ проводился 7 и 9–10 декабря. В нем приняли участие 1800 работающих граждан старше 18 лет.

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время будет разработана законодательная основа для регулирования отношений людей и роботов. В конце ноября источники в парламенте рассказали РБК, что проработкой правовой базы Госдума займется в первой половине 2018 года. Согласно вынесенным на рассмотрение положениям конвенции, внедрение роботов «должно осуществляться при условии максимального обеспечения безопасности человека», в них должны быть внедрены «нормы гуманитарного права», вся информация о функционировании роботов должна сохраняться в «черных ящиках», а сами они — иметь «красную кнопку», функцию моментального аварийного отключения.

Ранее в декабре сообщалось, что британские журналисты начали писать статьи в соавторстве с роботами, которым доверили рутинную часть подготовки материала.

В июле глава Сбербанка Герман Греф посоветовал юристам «забыть свою профессию», так как, по его словам, нейронные сети справляются с работой по подготовке исковых заявлений лучше людей. В сентябре Сбербанк начал тестирование «роботов-коллекторов» — автоматизированной системы, которая будет заниматься возвратом долгов.