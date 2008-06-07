"Северсталь-Авто" и Fiat создадут два СП в России

ОАО "Северсталь-Авто" (новый бренд - Sollers) и Fiat Powertrain Technologies в рамках XII Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о создании двух совместных предприятий в России по производству автомобилей и дизельных двигателей.

ОАО "Северсталь-Авто" (новый бренд - Sollers) и Fiat Powertrain Technologies в рамках XII Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о создании двух совместных предприятий в России по производству автомобилей и дизельных двигателей.

Со стороны "Северсталь-Авто" документ подписал генеральный директор Вадим Швецов, со стороны Fiat - генеральный директор Fiat Group Серджио Маркионне.

СП по производству и дистрибуции легковых автомобилей Fiat будет создано на территории Республики Татарстан. Производственная мощность составит не менее 50 тыс. автомобилей в год. Планируется, что в 2008г. на нем начнется выпуск нового седана Fiat Linea. Кроме того, СП будет осуществлять продажи и маркетинговую поддержку в России всех автомобилей Fiat. Предприятие будет организовано на паритетных началах.

Мощность совместного предприятия по производству дизельных двигателей F1А составит 90 тыс. штук в год. Данное СП также будет организовано на паритетных началах. Планируется, что СП начнет работать в конце 2008г. Производство двигателей F1A будет организовано на площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

Ранее компании подписали меморандум о намерениях создать в России совместное предприятие по производству дизельных двигателей серии F1A. Основной объем производимых двигателей F1A будет поставляться для комплектации легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato, выпуск которых компания "Северсталь-Авто" начала на площадке особой экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан) весной 2008г. Итальянский дизель также будет устанавливаться на внедорожник UAZ Patriot.

"Северсталь-Авто" имеет лицензионное соглашение с Fiat Autо о производстве в РФ легковых автомобилей Fiat Palio и Fiat Albea, а также коммерческих автомобилей Fiat Doblo и Fiat Ducato.

ОАО "Северсталь-Авто" управляет ОАО "УАЗ", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Завод микролитражных автомобилей".