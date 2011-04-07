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ADR скорректировались вслед за мировыми фондовыми индексами
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ADR скорректировались вслед за мировыми фондовыми индексами
Экономика, 07 апр 2011, 21:54
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ADR скорректировались вслед за мировыми фондовыми индексами
По итогам дня индекс FTSE Russia IOB упал на 1,26% и завершил сессию на отметке1180,96 пункта.

По итогам дня индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основе динамики котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, упал на 1,26% и завершил сессию на отметке1180,96 пункта.

Бумаги НОВАТЭКа снизились на 0,14%. Компания в I квартале 2011г. увеличила добычу газа в сравнении с аналогичным показателем за январь - март 2010г. на 34,6% - до 13,43 млрд куб. м.

Расписки ММК потеряли сразу 3,28% на фоне выхода неблагоприятной отчетности. Чистая прибыль комбината по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в IV квартале 2010г. сократилась на 2% относительно III квартала 2010г. и составила 42 млн долл. ММК по итогам I квартала 2011г. ожидает прибыль на уровне IV квартала 2010г. Об этом сообщил вице-президент компании по финансам и экономике Олег Федонин. Также он отметил, что ММК в I квартале 2011г. увеличил объемы производства по сравнению с предыдущим кварталом за счет роста спроса и цен на экспортном рынке.

Выручка ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 г. выросла на 40% по сравнению с 2009г. и составила 179,927 млрд руб.. Рост выручки компания связывает с восстановлением спроса на основные виды продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Валовая прибыль комбината за отчетный период составила 49,238 млрд руб. (+43,8%), прибыль от продаж - 28,898 млрд руб. (+66,3%). Как сообщалось ранее, чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2010г. составила 32,383 млрд руб. Расписки НЛМК прибавили 0,07%.

На торгах в Нью-Йорке бумаги МТС прибавили 0,8%. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" стало владельцем 55,732% акций ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), ранее принадлежавших ОАО "Комстар-ОТС". Как говорится в сообщении МГТС, данное изменение произошло в результате реорганизации "Комстара" в форме присоединения к МТС. В сообщении компании указывается, что начиная с 1 апреля 2011г. МТС стала полным правопреемником ОАО "Комстар-ОТС". В соответствии с условиями присоединения, обыкновенные акции "Комстара" конвертированы в обыкновенные акции МТС с коэффициентом конвертации, составляющим 0,825 обыкновенных акций МТС за одну акцию "Комстара".

Бумаги "Вымпелкома" на торгах в Нью-Йорке подорожали на 0,5%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить годовые дивиденды владельцам обыкновенных именных акций по результатам 2010г. в размере 155 руб. за одну ценную бумагу на общую сумму 7 млрд 948 млн 558 тыс. 410 руб.

Quote.rbc.ru

Теги: фондовый индекс
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