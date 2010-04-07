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Рубль подорожал в начале торгов к евро и подешевел к доллару
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Рубль подорожал в начале торгов к евро и подешевел к доллару
Экономика, 07 апр 2010, 11:30
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Рубль подорожал в начале торгов к евро и подешевел к доллару
На российском валютном рынке сегодня продолжилось укрепление рубля по отношению к евро и бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро). При этом котировки американской валюты продолжили рост. По состоянию на 10:15 мск стоимость корзины составляла 33,7733 руб., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

По данным участников рынка, накануне Банк России приобрел на внутреннем валютном рынке порядка 700 млн долл., после чего сдвинул уровень котировки спроса еще на 5 копеек. Таким образом, в настоящее время плавающий коридор бивалютной корзины составляет 33,7-36,7 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами today по состоянию на 10:15 мск составлял 29,3199 руб./долл., что на 8 копеек выше официального курса доллара к рублю, установленного Банком России на сегодня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются сегодня на уровне 29,3 руб./долл., максимальные – 29,3524 руб./долл.

Котировки единой европейской валюты сегодня продолжили снижаться. По состоянию на 10:15 мск средневзвешенный курс евро расчетами today составлял 39,201 руб./евро. Это на 6 копеек ниже официального курса. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,165 руб./евро, максимальные - 39,26 руб./евро.

Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 7 апреля 2010г., составляет 29,2416 руб./долл., курс евро - 39,2568 руб./евро.

Теги: Банк , бивалютная корзина , валютный рынок
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