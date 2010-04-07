Рубль подорожал в начале торгов к евро и подешевел к доллару

По данным участников рынка, накануне Банк России приобрел на внутреннем валютном рынке порядка 700 млн долл., после чего сдвинул уровень котировки спроса еще на 5 копеек. Таким образом, в настоящее время плавающий коридор бивалютной корзины составляет 33,7-36,7 руб.
Средневзвешенный курс доллара расчетами today по состоянию на 10:15 мск составлял 29,3199 руб./долл., что на 8 копеек выше официального курса доллара к рублю, установленного Банком России на сегодня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются сегодня на уровне 29,3 руб./долл., максимальные – 29,3524 руб./долл.
Котировки единой европейской валюты сегодня продолжили снижаться. По состоянию на 10:15 мск средневзвешенный курс евро расчетами today составлял 39,201 руб./евро. Это на 6 копеек ниже официального курса. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,165 руб./евро, максимальные - 39,26 руб./евро.
Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 7 апреля 2010г., составляет 29,2416 руб./долл., курс евро - 39,2568 руб./евро.