Рост инвестиций в 2024 году оказался чуть ниже прогноза

По итогам 2024 года инвестиции в России выросли на 7,4% в реальном выражении. Минэкономразвития осенью прогнозировало рост на уровне 7,8%.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В 2024 году инвестиции в основной капитал в России выросли на 7,4% в сопоставимых ценах, после роста на 9,8% в 2023 году, говорится в сообщении Росстата. В сентябре Минэкономразвития прогнозировало, что рост по итогам года составит 7,8%.

Данный показатель включает в себя досчеты на так называемые инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами (они прибавляются к данным по инвестициям средних и крупных компаний по данным их прямой отчетности). По данным Росстата, с учетом таких ненаблюдаемых инвестиций (например, в индивидуальное жилищное строительство) общий объем за год составил 39,5 трлн руб.

При этом в поквартальном выражении рост инвестиций последовательно замедлялся — с 14,8% в первом квартале (в годовом выражении) до 4,9% в четвертом квартале. Эксперты и крупный бизнес предупреждали, что на инвестиционной активности негативно скажется жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

Как следует из данных Росстата, по сравнению с 2023 годом ощутимо увеличилась доля инвестиций за счет собственных средств компаний: она составила 56,7% — на 3 процентных пункта выше, чем в 2023-м. Прежде всего это произошло за счет сокращения доли вложений за счет бюджетных средств — с 19,7 до 16,6%.

В разрезе отраслей серьезно выросли инвестиции в нефтегазовом секторе — на 23%, производстве химических продуктов — на 42%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 49%, в области информационных технологий — на 36%. В розничной торговле капиталовложения увеличились на 41%. В сельском хозяйстве инвестиции снизились на 4%, в добыче угля — на 18%, трубопроводном транспорте — на 11%.