Ставку ипотечного кредита в Москве снизят до 6-7%

Ставка ипотечного кредита на приобретение жилья в Москве с начала 2008г. будет снижена до 6-7%. Об этом сообщил в эфире телеканала ТВЦ первый заместитель столичного мэра Владимир Ресин.

По его данным, "сейчас в городе ежегодно строятся до 5 миллионов квадратных метров жилья, из них 400-450 тысяч идут на программу "Молодой семье - доступное жилье". "Молодые семьи-очередники могут приобретать жилье с помощью субсидий, а неочередники - социальной ипотеки", - сказал В.Ресин.

Чиновник добавил, что для большей доступности покупки жилья ставка ипотечного кредита будет снижена до 6-7%. "При инфляции около 10 процентов ставка не более 6-7 процентов – это нормально", - отметил В.Ресин.

Первый заместитель мэра также сообщил, что жилье будет продаваться почти по себестоимости, а не по рыночным ценам. "Стоимость будет несколько выше себестоимости, но значительно ниже рыночной", - сказал чиновник, добавив, что ставки кредита снизят "если не в конце этого года, то с начала будущего обязательно".

Что касается России в целом, то здесь напомним слова вице-премьера РФ Александра Жукова. Отвечая на вопрос, когда ставка по ипотечным кредитам может быть снижена до 7%, А.Жуков сказал, что произойдет это не ранее того момента, когда годовая инфляция составит 5%. При этом он отметил, что в течение трех лет правительство планирует снизить инфляцию до 6-7%.

Добавим, что согласно информации, озвученной А.Жуковым два дня назад, инфляция за январь-февраль 2007г. составила в РФ 2,8%, тогда как за первые два месяца прошлого года инфляция составила 4,1%.

Вице-премьер выразил надежду, что при сохранении тенденции снижения потребительских цен по итогам текущего года можно рассчитывать "выйти на те показатели, которые прогнозировали, - 7,5-8%".