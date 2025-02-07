Кадры приземления первого за десятилетия лайнера в аэропорту Сухуми

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В аэропорту города Сухуми в Абхазии впервые за 30 лет приземлился пассажирский лайнер. Рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро». На самолете был 21 пассажир.

Самолет встретили национальными танцами в исполнении юных танцоров государственного хореографического ансамбля «Абаза».

Аэропорт в столице Абхазии был построен в 1960-е годы и принимал рейсы из Москвы и других городов СССР. Однако в начале 1990-х, после начала войны в республике, он фактически перестал работать. Регулярные рейсы он не принимал по крайней мере с 1993 года, однако использовался военной авиацией.