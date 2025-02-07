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Южная Корея впервые за десять лет купила вертолеты у России

В 2024 году Южная Корея импортировала из России вертолеты на $4,1 млн, что стало первой подобной покупкой за последние десять лет, пишет «РИА Новости». По данным ФТС, Сеул является шестым среди крупнейших торговых партнеров Москвы
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press)

Южная Корея впервые с 2014 года импортировала российские вертолеты на сумму $4,1 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на статистику республики.

Также в 2024 году Сеул импортировал 34,5 т запчастей для летательных аппаратов из Москвы на сумму $5,2 млн, что на 69,2% меньше показателей 2023-го и является минимумом с 2022-го. Объем импорта разных запчастей самолетов, вертолетов или дронов составил $2,9 млн, винтов — $2,04 млн, шасси и их частей — $261 тыс.

Общий импорт российской техники для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для нее составил 39,8 т или $9,3 млн. Таким образом, пишет «РИА Новости», Россия стала девятой страной по объемам таких поставок в Южную Корею, а лидерами оказались США ($2,4 млрд), Франция ($1,1 млрд) и Германия ($274,4 млн).

Южная Корея ввела санкции против России и КНДР
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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Согласно данным российской Федеральной таможенной службы, по итогам января—октября 2024 года Южная Корея стала шестой среди крупнейших торговых партнеров России после Китая (33,8%), Индии (8,8%), Турции (8,3%), Белоруссии (7,1%) и Казахстана (4%). Доля Сеула составила 2,1% от товарооборота с Москвой.

После начала военной операции на Украине Южная Корея неоднократно вводила санкции против России. Москва считает любые ограничения незаконными и требует их отмены.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Южная Корея вертолеты импорт Самолеты беспилотники запчасти
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