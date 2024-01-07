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Как чистая прибыль российских компаний достигла рекорда. Инфографика

Чистая прибыль российских компаний достигла рекордных почти ₽11,3 трлн

Чистая прибыль российских компаний по итогам третьего квартала 2023 года достигла рекордных 11,3 трлн руб., следует из расчетов РБК на основе отчета Росстата «О финансовых результатах деятельности организаций в январе—сентябре 2023 года».

Этот показатель преодолел отметку 2021 года, когда прибыль превысила 10 трлн руб. За последние годы минимума она достигала зимой 2019–2020 годов, составив 1,6 трлн руб.

Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал
Экономика
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Светлана Прохорова
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Иван Ткачёв
чистая прибыль инфографика компании Росстат
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