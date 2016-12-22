Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков

Росалкогольрегулирование, Минэнерго и Росавтодор проводят госзакупки с самой низкой прозрачностью, посчитали эксперты. Всего же государство потеряло за год более 86 млрд руб. из-за неконкурентных госзакупок

Здание министерства энергетики РФ (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Самые непрозрачные госзакупки проводят Росалкогольрегулирование, Минэнерго, Росавтодор и Росрыболовство — именно эти ведомства получили наименьшее количество баллов в «Национальном рейтинге прозрачности закупок 2018», с результатами которого ознакомился РБК. Низкая прозрачность госзакупок отмечена также в Федеральном казначействе, Росгидромете, МЧС и Росстандарте. Лидерами по прозрачности среди госзаказчиков федерального уровня стали Роспечать, Ростуризм, Росстат и Государственная фельдъегерская служба.

Рейтинг составляется одноименным исследовательским центром с 2006 года, проект поддерживался Федеральной антимонопольной службой, Минэкономразвития, Счетной палатой, Торгово-промышленной палатой, профильными комитетами Госдумы. Эксперты проанализировали 2,8 млн закупочных процедур на общую сумму более 7,8 трлн руб. в госсекторе и еще 1,4 млн закупок госкомпаний и госпредприятий на 29 трлн руб. (столько составляла общая сумма начальных цен всех контрактов).

Магаданская область, Республика Калмыкия, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесия проводили наиболее непрозрачные закупки среди регионов. А Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан получили наибольшее количество баллов. В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани. Низкая прозрачность госзакупок была зафиксирована в АО «Роснано», ПАО «Аэрофлот», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Газпром». «Гарантированная» прозрачность, то есть самая высокая оценка авторов рейтинга, была присвоена госкорпорации «Росатом», АО «Мосгаз», ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро».

​Среди унитарных предприятий антирейтинг прозрачности госзакупок возглавили совхоз «Рощинский» из Башкирии, муниципальное предприятие Ижевска «Ижводоканал», а также Московский метрополитен. Наиболее прозрачные госзакупки осуществляли Мосгортранс, Петербургский метрополитен и Крымэнерго.

Как создавался рейтинг

Участниками рейтинга прозрачности закупок стали 372 ведомства, предприятия, региона и города. Все они были разделены на пять групп: государственные закупщики (федеральные и региональные), муниципальные закупщики, унитарные предприятия, а также заказчики, регулируемые 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (то есть госкорпорации и госкомпании). Рейтинг был составлен за период с июля 2017 года по июнь 2018-го.

При составлении рейтинга использовались данные публичных официальных источников, в том числе сайта госзакупок, сайтов участников, а также данные, предоставленные самими участниками. Исследование проводилось путем анализа показателей каждой группы закупщиков, для того чтобы «отследить влияние нерыночных факторов, включая коррупцию, на процесс размещения заказов и на основе статистического анализа выдвинуть предположения об их причинах, последствиях и возможных путях устранения», написали авторы рейтинга.

Среди критериев, по которым оценивались закупщики, были число поставщиков, допущенных к конкурентным процедурам, число поданных заявок на участие, доля отклоненных и состоявшихся закупок, а также доля процедур без заявок на участие, с единственной соответствующей заявкой и т.д.

Что ответили участники

РБК направил запросы в ведомства и компании, показавшие низкие результаты в рейтинге прозрачности, — и участники рейтинга подвергли его критике.

Минэнерго, показавшее один из худших результатов, отметило, что методология рейтинга «не учитывает ряда особенностей закупочной деятельности» федеральных органов власти, а наибольшая доля закупок Минэнерго России имеет отраслевую специфику. При оценке числа допущенных поставщиков нужно учитывать, что часть работ требует специальных лицензий для допуска к работам на особо опасных объектах, а при торгах на предоставление пайкового угля (используется для отопления) населению учитываются его марки. Минэнерго отметило «необходимость более профессионального подхода к оценке прозрачности закупок».

В пресс-службе Росрыболовства сообщили РБК, что позиция ведомства в рейтинге «вызывает вопросы». «Росрыболовство осуществляет все процедуры, связанные с закупками, в соответствии с законодательством. Соблюдаются все необходимые условия, информация своевременно размещается в единой системе в сфере закупок», — ответило ведомство.

Закупочная деятельность Росавтодора осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ, «которое, в свою очередь, не предполагает никакой рейтинговой системы», заявил представитель Росавтодора.

Россельхозбанк осуществляет свою закупочную деятельность открыто и прозрачно — в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц, отметили в пресс-службе банка. 100% конкурентных закупок банка проходит в электронной форме и размещается на портале госзакупок, сообщили в Россельхозбанке.

Как пояснил РБК представитель «Аэрофлота», рейтинг не учитывает специфики закупочной деятельности авиаотрасли, что приводит к прямому искажению информации. Например, в 2017 году компания заключила крупный контракт на приобретение партии отечественных самолетов. «Это колоссальная сделка на огромную сумму, естественно неконкурентная, потому что производитель – единственный источник, — подчеркнули в авиакомпании. – Сделка заключена на 18 лет, но методика составления рейтинга не учитывает и этот фактор. В результате, сравнили конкурентные закупки за год с неконкурентной процедурой на 18 лет и получили совершенно искаженную картину». Составители рейтинга обращались в «Аэрофлот» за информацией, но методика исследования исключает возможность давать какие-либо комментарии по каждой закупке, рассказали в авиакомпании. Поэтому в анкетировании «Аэрофлот» не участвовал.

Закупки с потерями для государства

Из-за низкой конкуренции государство потеряло на закупках 86,5 млрд руб. с поправкой на инфляцию, говорится в материалах к рейтингу. Для этого авторы, как поясняет представитель оргкомитета рейтинга, оценили объем несостоявшихся закупок (без заявок, с одной поданной заявкой, с единственной соответствующей заявкой) и предположили, что на такие торги вышли несколько участников, которые предложили средний по рынку дисконт по такому виду контрактов. Получившийся показатель и считается суммой, которую мог бы сэкономить госсектор.

​Больше всего потерь государству принесли региональные закупщики — свыше 45 млрд руб., федеральные — 35,5 млрд руб., муниципальные — 6 млрд руб. Впрочем, по сравнению с результатами прошлогоднего рейтинга потери государства в связи со слабой эффективностью закупок сократились на 33%.

Уменьшение потерь может быть связано с увеличением доли электронных аукционов в общем объеме закупочных процедур (71,2%, или 5,3 трлн руб. в финансовом выражении), которые являются наиболее конкурентным способом проведения закупок, отметил председатель оргкомитета рейтинга Виктор Симоненко. Среднее количество заявок на торги в формате электронного аукциона, согласно результатам исследования, составляет 3,21. С 1 января следующего года все государственные тендеры должны будут проводиться в электронном формате и регистрироваться в единой информационной системе госзакупок.

Конкуренция на закупках в федеральном сегменте заказчиков снизилась, отмечается в исследовании. На федеральные конкурсы приходило в среднем 2,71 участника, что стало минимальным значением с 2010 года. Максимум был достигнут в 2013 году, когда среднее число участников составило 3,1. В региональном сегменте заказчиков, чья доля в закупках довольно высока, уровень конкуренции увеличился на 0,01 балла и составил 2,93.