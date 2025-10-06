Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих

Сегодня государство готово выделять помощь гражданам при условии приложения усилий с их стороны, заявил РБК глава Минтруда Антон Котяков. В противном случае встает вопрос, почему налогоплательщики должны содержать таких людей

Антон Котяков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Государство готово предоставлять поддержку тем гражданам, которые сами прикладывают усилия для выхода из сложной жизненной ситуации. Такое мнение в интервью РБК высказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать», — заявил министр. По его мнению, это наиболее эффективный путь преодоления проблемы бедности.

При этом, если у человека сложилась «объективная жизненная ситуация», в которой без государственной помощи не обойтись, — «вопросов нет», государство будет помогать. «Ухаживаете за маленьким ребенком — да, мы поможем. Многодетный родитель? Да, конечно, нужна помощь. Инвалидность? Безусловно, нужна поддержка государства. И вам, и тому, кто за вами ухаживает. Есть и ряд других ситуаций — длительная болезнь, обучение, беременность и так далее», — привел он примеры.

«Государство имеет право задать вопрос: «А почему?»

Иной подход необходим в случае, если на поддержку претендует человек, например, находящийся в трудоспособном возрасте и неработающий. «Если, например, взрослый трудоспособный человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает — наверное, государство имеет право задать вопрос: «А почему?» Что сегодня в рамках текущих условий тебе не позволяет выйти на работу?» — указал Котяков.

Он отметил, что сегодня государство предоставляет весь спектр мер поддержки, направленных на выведение человека на рынок труда. Если не хватает квалификации, есть возможность получить первую профессию или переобучиться на более востребованную специальность, если проблема в месте проживания — в рамках программ «Мобильность 1.0» или «Мобильность 2.0» можно переехать. Кроме того, есть возможность открыть свое дело с поддержкой в рамках социального контракта. Если же человек отказывается от всех перечисленных мер, но при этом планирует получать детские пособия, возникает вопрос, почему его должны «содержать» добросовестные налогоплательщики.

«А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что «мне не надо, я готов жить на детское пособие»? Тогда у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации», — отметил Котяков.

По словам Котякова, с этим нужно работать, в том числе донастраивая меры социальной поддержки. «Сейчас в рамках единого пособия уже введена минимальная планка заработка, то есть минимальный уровень трудового дохода, который должен получать человек [чтобы иметь право на пособие], — четыре минимальных размера оплаты труда в год. Как правило, такой доход формирует неполная, эпизодическая занятость. Соответственно, наша задача — создавать условия для более системного участия в рынке труда», — отметил он. Министр указал при этом, что в России «достаточно высокий показатель теневой занятости» — более 5 млн человек.

Кроме того, в настоящее время Минтруд совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Федеральной налоговой службой (ФНС) проводит анализ численности и половозрастной структуры россиян, которые находятся в трудоспособном возрасте и при этом официально не работают. «Все это позволяет нам почти в персонифицированном режиме оценивать тех, кто сегодня на рынке труда не присутствует. Исходя из этого, можно строить анализ по демографическим группам», — отметил министр.

Ранее о том, что равноправие в получении гарантий от государства для работающих россиян и для тех, кто «ничего не делает и не хочет», становится «не только социальной, но и политической проблемой», заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. Он привел в пример ситуацию с медицинским страхованием.

«В Москве мы платим 180 млрд за неработающее население в ФОМС, регионы в целом около триллиона. Если мы посмотрим, за кого мы платим, получится такая картина. За многодетных мам — конечно, за инвалидов — конечно, за студентов — конечно. Но миллионов 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», — отметил Собянин.

С неработающих граждан или получающих теневые доходы необходимо собирать взносы в ФОМС, заявила 6 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила ориентироваться на сумму 45 тыс. руб. в год.