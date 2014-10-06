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Путин разрешил беженцам при устройстве на работу платить НДФЛ в 13%
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Путин разрешил беженцам при устройстве на работу платить НДФЛ в 13%
Экономика, 06 окт 2014, 19:21
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Путин разрешил беженцам при устройстве на работу платить НДФЛ в 13%
Президент России подписал закон, уравнивающий ставку налога на доходы физических лиц для беженцев и граждан России. Раньше иностранцы, независимо от причины пребывания в РФ, платили 30% НДФЛ
Беженцы с юго-востока Украины на российско-украинской границе, архив (Фото: ТАСС)

Для беженцев, в том числе из восточных регионов Украины, установлена такая же ставка налога на доходы физических лиц, как и для граждан России – 13%. Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ президент Владимир Путин подписал 4 октября; в понедельник, 6 октября, текст закона был опубликован на Едином портале правовой информации.

Ранее на беженцев распространялся общий порядок уплаты этого налога – как граждане иностранного государства они должны были платить 30-процентный НДФЛ. Новый закон снизил этот уровень до 13%, то есть до ставки налога, которую платят граждане Российской Федерации. Причем в документе сказано, что действие подписанной президентом поправки распространяется «на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года».

Данной льготой смогут воспользоваться только те, кто официально признан беженцем по закону «О беженцах» или те, кому Россия официально предоставила убежище.

Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков рассказал РБК, что снижение налога на доходы физлиц не только увеличит доходы беженцев, но и упростит для них процесс устройства на работу.

«Работодателю выгодно брать такого работника, поскольку за него надо меньше платить. Вопрос документов должен беспокоить официальные структуры, связанные с легализацией людей, а работодателя вряд ли это должно беспокоить, а должны беспокоить квалификационные показатели работника. В этом смысле есть общее мнение о том, что украинские работники «котируются» высоко, в ряде случаев у них выше квалификация, чем у отечественных специалистов, по таким специальностям, как сварщики, электромонтеры, некоторые другие строительные профессии. Работодатель будет заинтересован, чтобы взять этих людей на работу», – сказал Щербаков.

С инициативой предоставить беженцам с Украины соответствующую льготу выступил комитет общественной поддержки граждан юго-востока Украины, созданный в июне 2014 года по предложению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сенаторы отмечали, что, устроившись на работу, беженцы вынуждены были треть заработка отдавать в виде налогов.

2 октября 2014 года председатель комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский сообщил, что в России трудоустроены почти 40 тысяч украинских беженцев.

«По состоянию на 30 сентября, чуть более половины из них смогли устроиться на постоянную работу в России, чуть менее – на временную», – цитировало слова Рязанского агентство РИА Новости. По словам сенатора, наибольшее число рабочих мест для беженцев найдено в Белгородской, Владимирской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае, всего в программе трудоустройства беженцев задействованы 82 российских региона.

Тогда же представитель ФМС России Геннадий Демьянченко рассказал, что со времени начала конфликта на востоке Украины более 200 тысяч граждан этой страны попросили убежище в России. «Более 201 тысячи человек [обратились] за предоставлением временного убежища на сегодняшний день», – сказал чиновник. При этом с начала 2014 года более 42 тысяч украинцев обратились за российским гражданством, в 2013 году таких было около семи тысяч. 

Всего же, по данным ФМС, с 1 апреля 2014 года около 820 тысяч граждан Украины въехали в РФ и остались на ее территории.

Авторы: Владислав Гордеев, Елена Малышева.
Теги: беженцы , налог , Владимир Путин
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