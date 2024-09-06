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Superjob назвал регион, откуда готова релоцироваться четверть молодежи

Чем удаленнее регион от Москвы и Санкт-Петербурга — тем выше в нем доля молодежи, которая готова уехать ради работы, следует из анализа Superjob. При этом из столицы релоцироваться готовы 10% молодых людей
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Выше всего готовность к релокации среди молодежи (от 18 до 24 лет) в России среди жителей Дальневосточного федерального округа, переехать оттуда ради работы готовы 25% респондентов соответствующего возраста, следует из результатов исследования Superjob (есть у РБК).

Superjob изучил 8,7 млн резюме пользователей, активных за последний год, из всех округов России. Авторы исследования выделяли резюме, в которых говорилось о готовности к переезду.

Готовность к релокации коррелирует с удаленностью регионов от Москвы и Санкт-Петербурга — чем дальше от столиц, тем выше доля тех, кто готов уехать ради работы.

В Москве готовы к релокации 10% молодежи и 22% участников исследования в целом. Уехать из Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга на заработки готовы по 12% молодежи, при этом от общего числа участников исследования доля немного ниже в северной столице — 14% против 16% в ЦФО.

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Следом идут:

  • Северо-Западный федеральный округ — готовы к релокации 13% молодежи и 17% в целом;
  • Приволжский федеральный округ — 20% молодежи и 29% в целом;
  • Южный федеральный округ — 22% молодежи и 31% в целом;
  • Уральский федеральный округ — 19% молодежи и 31% в целом;
  • Сибирский федеральный округ — 21% молодежи и 33% в целом;
  • Дальневосточный федеральный округ — 25% молодежи и 36% в целом.

В среднем по России готовы к релокации 16% молодежи и 22% от общего числа участников исследования. При этом среди мужчин доля тех, кто готов к переезду ради работы, выше — 29% против 16% у женщин.

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Superjob релокация карьера Дальний Восток Москва
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