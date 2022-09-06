Власти планируют выделить авиакомпаниям еще ₽50 млрд

Средства распределят среди российских авиакомпаний на тех же принципах, что и предыдущие 100 млрд руб. Тогда большую часть денег получили «Аэрофлот», S7 и «Победа»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти приняли решение продлить субсидии для авиакомпаний за полеты внутри России, рассказал РБК замминистра транспорта Игорь Чалик в кулуарах Восточного экономического форума. По словам чиновника, эта инициатива прозвучала в докладе министра транспорта Виталия Савельева президенту Владимиру Путину на совещании 25 июля. «Президент эту инициативу поддержал», — сказал Чалик.

Инициатива зафиксирована в протоколе по итогам совещания, подчеркнул он: «Сейчас мы продлеваем субсидию на зимний период, с ноября [2022 года] по март [2023 года] включительно».

Чалик выразил надежду, что программа продолжит работать с 1 ноября. «Надеюсь, что согласование этого решения, в первую очередь в Минфине, пройдет», — отметил чиновник.

При этом принципы выделения субсидии на новый пятимесячный период полностью аналогичны действующим, добавил он.

По словам источника РБК в правительстве, авиакомпаниям собираются выделить 50,6 млрд руб. Представитель Минтранса это не комментирует. РБК направил запрос в Минфин.

В конце июня власти распределили 100 млрд руб., которые выделены на поддержание пассажиропотока внутри России. Больше всех получит «Аэрофлот» — 25,7 млрд руб. По объему полученных средств на втором месте после «Аэрофлота» оказалась S7, которой достанется 22 млрд руб. На третьем месте — «дочка» «Аэрофлота», лоукостер «Победа» (14 млрд руб.). Программа затрагивает апрель—октябрь 2022 года.