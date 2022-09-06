Эксперты указали профессии рабочих, у кого сильнее всего выросли зарплаты
Зарплаты у кондитеров и швей выросли сильнее всего среди всех квалифицированных рабочих. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился РБК.
В Москве за год наибольший рост зарплат был зафиксирован у кондитеров (+18,2%), портных/швей (+15,4%) и механиков (+14,3%), а за последние шесть лет — у сборщиков мебели (+90%), швей (+87,5%) и электриков (+75%).
Согласно исследованию, лидерами по уровню максимального дохода и размеру среднерыночного заработка в Москве стали:
- сборщики мебели (220 тыс. руб. и 95 тыс. руб. соответственно);
- электрогазосварщики (200 тыс. руб. и 90 тыс. руб. соответственно);
- электромонтажники по уровню максимального дохода — 150 тыс. руб., а также токари и фрезеровщики по уровню средней зарплаты — по 85 тыс. руб.
Как и в столице, в Санкт-Петербурге самый большой рост зарплат за год пришелся на кондитеров (+20%), швей (+16,7%) и механиков (+14,3%), за шесть лет — у швей (+100%), сборщиков мебели (+93,3%) и операторов фасовочного оборудования (+88%).
Лидерами по уровню максимального дохода и размеру среднерыночного заработка в Санкт-Петербурге стали:
- сборщики мебели (200 тыс. руб. и 87 тыс. руб. соответственно);
- электрогазосварщики (185 тыс. руб. и 80 тыс. руб. соответственно);
- электромонтажники по максимальной зарплате — 140 тыс. руб., а также токари и фрезеровщики по уровню средней зарплаты — по 78 тыс. руб.).
Как следует из результатов исследования SuperJob, в Москве и Санкт-Петербурге только годовой прирост зарплат кондитеров (+18,2% и +20% соответственно) и портных (+15,4% и +16,7% соответственно) опередил инфляцию (14,31%).
Согласно обзору Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.
«На неделе с 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (-0,16%). В годовом выражении инфляция снизилась до 14,31% год к году», — говорится в документе.
По данным сервиса, за полгода число вакансий в промышленности для квалифицированных рабочих выросло незначительно (+4%). При этом на рынке труда наиболее активны компании металлургической, машиностроительной и пищевой отраслей.
Исследование проводилось в Москве и Санкт-Петербурге с августа по сентябрь 2022 года. Его авторы изучали зарплатные предложения работодателей и зарплатные ожидания соискателей рабочих специальностей в промышленности за 6 лет.