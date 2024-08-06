Налоговики вскрыли схемы «двойных продаж» и «лжеэкспорта» сигарет

ФНС выявила четыре метода ухода от налогов в табачной отрасли, включая продажу сигарет в России, замаскированную под экспорт, лжезатоваривание складов и «двойные продажи» сигарет с многократным использованием кодов маркировки

Фото: Christoph Hardt / imago stock&people / Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) провела анализ работы табачных компаний и установила четыре типовые схемы, которые могут использоваться для производства и продажи неучтенных сигарет и, соответственно, неуплаты налогов, рассказал РБК источник, знакомый с результатами ведомственного анализа отрасли, и подтвердил источник, близкий к ФНС. Среди них — «двойные продажи» с неоднократным использованием кодов маркировки и «лжеэкспорт», когда по документам сигареты отправляются на экспорт в страны ЕАЭС (с применением нулевой ставки НДС и освобождением от акциза), а на самом деле продаются на территории России.

Как налоговики вскрывают схемы

При анализе рынка табачной продукции сопоставляются объемы табачного сырья и выхода готовой продукции, заказанных и израсходованных специальных марок, кодов маркировки, исследуются цепочки товарно-денежных потоков — от покупки сырья и производства продукции до конечной реализации, говорят собеседники РБК.

Как сообщал РБК, на прошлой неделе специалисты ФНС участвовали в рейдах Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Калужской табачной фабрике (КТФ), складах и в офисах ее зависимых компаний. Выемки документов были связаны «с пресечением выявленных фактов производства неучтенной табачной продукции и уклонения от уплаты налогов», рассказывал источник РБК. Сотрудники ФСБ изъяли больше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет (в том числе под брендами Marlboro, Kent, Rothmans), около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок «Гознака», которые клеили на контрафактные сигареты. На КТФ проводится выездная налоговая проверка, сообщал источник, близкий к ФНС.

В ноябре 2023 года глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что налоговые органы видят признаки нелегальных схем на рынках пива и табака. «У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т.д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — говорил он. После этого сообщалось, что налоговики совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива.

До этого, осенью 2023 года, ФНС и ФСБ выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза с использованием технических компаний. А в 2022 году налоговики раскрыли теневую площадку для ухода от налогов в ресторанной отрасли — с применением подменных касс и теневого эквайринга.

Какие схемы раскрыты на рынке табака

Налоговики выявили такие «табачные схемы»:

Занижение объемов производства

В этом случае заводы-производители, самостоятельно или через взаимозависимых лиц, закупают сырье, в том числе табак, табачную мешку (собранную и обработанную в соответствии с рецептом смесь нескольких видов табака. — РБК), фильтры, сигаретную бумагу в количестве, превышающем задекларированные объемы производства. Признаком такого превышения является отклонение от нормы расхода сырья для производства одной сигареты.

По данным Минсельхоза и производителей табачной продукции, в среднем для производства одной сигареты требуется порядка 0,7 г табака. Но у некоторых производителей в ходе анализа установлен расход табачного сырья на одну задекларированную сигарету, составляющий 3–4 г, отметил источник, близкий к ФНС. По его словам, такая схема, предположительно, применялась компаниями Калужской табачной фабрики. Запрос РБК на фабрику с прошлой недели остался без ответа.

«Лжезатоваривание» специальными марками

По закону производители табачной продукции приобретают специальные марки для маркировки сигарет (за выдачу марок отвечает ФНС). У некоторых производителей табачной продукции отмечены большие отклонения между объемами продаж готовой продукции и количеством полученных специальных марок, которые по документам числятся на остатках, но в действительности отсутствуют, сказал собеседник РБК.

Например, компания может оформить на себя спецмарки и продать их на сторону (при этом такие марки и соответствующие им объемы якобы нереализованной продукции висят на балансе — «лжезатоваривание»). В то же время недобросовестный покупатель спецмарок может использовать их для маркировки своей неучтенной продукции и продажи ее за наличный расчет, объясняет источник.

Выдача специальных марок сопровождается внесением обеспечительного платежа. Он равен сумме акциза, рассчитанного исходя из количества запрашиваемых марок и вида табачной продукции. Но производители, заплатившие в совокупности за три календарных года до подачи заявления НДС, акцизов и налога на прибыль в сумме не менее 2 млрд руб., освобождены от обеспечительного платежа. В этом случае схема с «затовариванием» марками может использоваться для момента «отложенной» реализации с более поздней уплатой НДС, акцизов, налога на прибыль, говорит источник РБК.

С 2019 года в обязательном порядке также используются специальные цифровые штрих-коды формата DataMatrix, которые наносятся на каждую пачку сигарет. С 1 сентября 2024 года обязательное применение специальных марок отменяется, и налоговики будут анализировать информацию о DataMatrix-кодах в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров.

«Двойные продажи»

В этой схеме есть два варианта: либо легальный производитель неоднократно использует полученные коды маркировки (что позволяет реализовывать неучтенные объемы с маркировкой), либо недобросовестные производители подделывают сигареты, используя бренд известного производителя, и наносят на пачки коды маркировки, ранее уже использованные при производстве легальной продукции добросовестными производителями.

Одна из табачных компаний, которую налоговики (совместно с силовиками) уличили в применении схемы «двойных продаж», — это ООО «Гулбахар Рус» из Ярославской области (входит в Gulbahar Group афганской семьи Хабиби), говорит один из источников РБК. Бенефициаром «Гулбахар Рус» является гражданин Афганистана Вахид Улла Хабиби. Основные бренды — Cavallo, Mond и Milano. По информации источника РБК, в конце апреля 2024 года сотрудники ФСБ одновременно в 14 регионах провели рейды по адресам производства «Гулбахар Рус», а также офисных и складских помещений взаимозависимых дистрибьюторов. В частности, в Волгограде было изъято 31,5 тыс. пачек сигарет с поддельными кодами маркировки (копии оригиналов), которые, по информации оператора маркировки «Честный знак», были реализованы в более ранних периодах. РБК направил запрос в «Гулбахар Рус» и Gulbahar Tobacco International.

«Лжеэкспорт» в страны ЕАЭС

Также в рамках выездной налоговой проверки «Гулбахар Рус» налоговые органы совместно с таможенниками выявили фейковый экспорт табачной продукции. По документам продукция реализуется на экспорт в страны ЕАЭС, тогда как, по информации таможенных органов, товар, помещенный под таможенную процедуру экспорта, не пересекает границу России и реализуется на российской территории без уплаты налогов.

При экспорте из России в другие страны ЕАЭС применяется нулевая ставка НДС. Факт экспорта нужно подтвердить документально. Кроме того, при экспорте в страны ЕАЭС подакцизных товаров производитель освобождается от уплаты акциза.

В Волгоградской области были обнаружены четыре фуры с продукцией «Гулбахар Рус» — 3,5 млн пачек сигарет без маркировки. Предположительно, по документам, эта партия была отражена компанией как реализованная на экспорт, что позволяло продать ее в России без уплаты НДС и акциза, сообщил РБК источник, близкий к ФНС.

Насколько распространены эти схемы

В 2023 году в российский бюджет поступило 725 млрд руб. акцизов от отечественной табачной продукции (+8,8% к уровню 2022 года), следует из данных Федерального казначейства. Долю нелегальной табачной продукции в Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в первом полугодии этого года оценили в 11,3%.

Более 90% легального производства сигарет в России приходится на четырех крупнейших производителей — Japan Tobacco, Philip Morris, группу ITMS и International Tobacco Group.

Существующие нормы законодательства обеспечивают комплексный и системный подход в создании правовых основ для производства и оборота табачных изделий и эффективно содействуют дальнейшему росту легального рынка прежде всего за счет снижения объема нелегально произведенной продукции, сказали РБК в пресс-службе аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (бренды Marlboro, Parliament, Iqos). «Для искоренения самих предпосылок формирования нелегального рынка важно продолжать постоянное взаимодействие государства и бизнеса для поддержания сбалансированной и предсказуемой регуляторной среды, а также сохранять долгосрочный горизонт планирования разрабатываемых изменений», — заявил представитель пресс-службы.

РБК направил запросы в ITMS (бывшее российское подразделение British American Tobacco, бренды Kent, Lucky Strike, «Ява») и International Tobacco Group (Davidoff, West, Jade). В Japan Tobacco International (Winston, Camel, LD) отказались от комментариев.

Налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович говорит, что крупнейшие легальные производители не используют схемы уклонения от уплаты акцизов «в силу относительно небольшого числа участников рынка, неплохой маржинальности и одновременно значительной зарегулированности». Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что реально работающих и следящих за репутацией фабрик — около 40. Еще не более 50–60 компаний занимаются импортом табачной продукции, а также сырья. При этом лицензий на осуществление табачной деятельности к настоящему моменту выдано около 250, подчеркивает он.

Для части плательщиков акцизов на табачную продукцию основным путем уклонения может быть занижение объемов производства и реализация продукции без акциза, отмечает Яголович. Занижение реальных объемов производства, или так называемая работа в третью смену, — «старинная классическая» схема ухода от налогов, используемая на табачном рынке с 1990-х годов, указывает Максим Королев, вспоминая, что раньше она использовалась для нелегального экспорта такой продукции в страны Европы.

Вполне реальным Королев называет механизм лжеэкспорта. Акцизные марки и маркировка нужны не во всех странах ЕАЭС, соответственно, продукцию можно задекларировать как экспортную и при этом никуда не поставлять, говорит эксперт. Проблем со сбытом при этом нет — такая продукция может продаваться через интернет, в небольших населенных пунктах и даже «мимо кассы» в табачной рознице, поясняет эксперт. В свою очередь, Яголович указывает, что лжеэкспорт выявляется при проверке налоговых деклараций: налогоплательщик, претендующий на освобождение, представляет вместе с налоговой декларацией документы с отметками таможенных органов и налоговых органов принимающей страны ЕАЭС. Поэтому в долгосрочном плане такая схема не имеет большого смысла, указывает он.

Наиболее распространенной схемой Королев называет схему с поддельными специальными марками, распечатываемыми самостоятельно на принтере. В таком случае при проверке и продаже считывается только код маркировки, за счет чего такая продукция легально прослеживается в системе мониторинга, но федеральный бюджет при этом недополучает средств, и пачка автоматически становится дешевле. Впрочем, работать по такой схеме можно недолго — в определенный момент ЦРПТ сверят данные о проданных кодах маркировки с объемом поступивших налогов, говорит Королев.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов говорит, что в январе—июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года случаи повторных продаж снизились на 53%.