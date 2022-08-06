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Французские производители предупредили о нехватке молока осенью и зимой

Во Франции потребители опасаются повышения цен на молоко, а фермеры требуют «пересмотра цен» для «обеспечения устойчивости производства»
Фото: Thomas Uhlemann / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Thomas Uhlemann / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Французская Национальная федерация профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) ожидает нехватку молока во Франции ближайшей осенью и зимой. Об этом заявил президент экономической комиссии FNSEA Янник Фиалип, передает Le Figaro.

По его словам, из-за засухи в стране животным, «которые обычно находятся на лугах в это время, больше нечего есть».

«Чтобы производить молоко, вам нужны корма, в основном люцерна и кукуруза, которых в этом году почти не было. Так что у нас может не хватить молока этой осенью и зимой», — отметил Фиалип.

На этом фоне потребители опасаются повышения цен на молоко, а фермеры требуют «пересмотра цен» для «обеспечения устойчивости производства». Фиалип напомнил, что во Франции цена на молоко традиционно на 20% ниже, чем в других европейских странах, особенно Германии и Нидерландах.

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Он призвал активизировать «фонд стихийного бедствия», с помощью которого фермеры могут закупать корма с 50% компенсацией от государства.

В январе «Коммерсантъ» писал, что в России производители молочной продукции предупредили об увеличении цен на часть ассортимента на 9,9% с февраля на фоне роста себестоимости производства. 

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Молочная продукция очень чувствительна к уровню цен, но индексация необходима для сохранения прибыльности, объяснил тогда глава Национального союза производителей Артем Белов.

Тогда в Минсельхозе заверили, что резкого роста цен на молочную продукцию в этом году не ожидается. В ведомстве добавили, что возможна ситуация, когда на отдельные товары будет пересмотрены цены из-за увеличения издержек в связи с ростом затрат на электричество, ветеринарных препаратов для животных, логистику и упаковку.

Тем не менее после того, как с конца февраля западные страны начали вводить санкции против России, правительство подготовило меры по возмещению части затрат на производство хлеба и прорабатывает меры поддержи производителей молочной продукции, чтобы не допустить роста потребительских цен.

Российские власти согласовали дополнительные субсидии льготных кредитов для посевных работ и выделило 5 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей. Аграрии получили право отсрочить платежи по льготным инвестиционным кредитам, если срок договоров по ним истекает в 2022 году. 

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Франция молоко производители
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