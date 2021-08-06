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Путин объявил о повышении НДПИ для металлургов

Повышенный налог будет действовать с 2022 года. Президент пояснил, что из-за высоких цен на мировых рынках металлурги экспортируют продукцию, из-за чего растут цены на внутреннем рынке
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, занятых в металлургической промышленности, будет повышен с 2022 года, заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — сказал президент.

Он отметил, что цены на мировых рынках выросли и производители металлов стараются извлечь максимальную прибыль, «вытаскивая туда» свою продукцию. «Это ведет к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен. <...> Можем ли мы внутри страны и должны ли мы принимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем», — подчеркнул Путин.

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. РБК направил запрос представителю Минэкономразвития, а также в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Также РБК направил запросы в ММК, НЛМК, «Северсталь», «Полюс», «Русскую сталь», «Норникель», а также в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Материал дополняется.

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