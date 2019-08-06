Минэкономразвития признало проблемы с планом улучшения делового климата

Министерства и ведомства не в полной мере исполняют план по улучшению делового климата, пришли к выводу в МЭР. В частности, не запущены электронные сервисы Росреестра и не уточнены критерии оценки воздействия на экологию

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Минэкономразвития в прошлом месяце зафиксировало «высокий процент неисполнения» министерствами и ведомствами правительственного плана «Трансформация делового климата» (ТДК), направленного на улучшение условий ведения бизнеса в России. Это следует из протокола заседания правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики, возглавляемой министром Максимом Орешкиным (копия есть у РБК). Подлинность документа, датированного 19 июля 2019 года, подтвердил чиновник одного из федеральных министерств.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

План спасения делового климата

Правительство утвердило пакет мер плана «Трансформация делового климата» в январе. Инструменты улучшения условий для ведения бизнеса, вошедшие в документ, обсуждались чиновниками с экспертами, представителями компаний и бизнес-объединений. Они призваны прежде всего снять ограничения для предпринимателей и устранить противоречащие друг другу требования законодательства.

Меры, призванные улучшить инвестклимат в России, охватывают 12 направлений, каждое из которых ведет отдельная экспертная группа, — это налоговая нагрузка, контрольно-надзорная деятельность, таможенное администрирование, человеческий капитал, производительность труда, доступ малого и среднего бизнеса к закупкам и т.д.