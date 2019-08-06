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Экономика ,  
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Минэкономразвития признало проблемы с планом улучшения делового климата
Министерства и ведомства не в полной мере исполняют план по улучшению делового климата, пришли к выводу в МЭР. В частности, не запущены электронные сервисы Росреестра и не уточнены критерии оценки воздействия на экологию
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минэкономразвития в прошлом месяце зафиксировало «высокий процент неисполнения» министерствами и ведомствами правительственного плана «Трансформация делового климата» (ТДК), направленного на улучшение условий ведения бизнеса в России. Это следует из протокола заседания правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики, возглавляемой министром Максимом Орешкиным (копия есть у РБК). Подлинность документа, датированного 19 июля 2019 года, подтвердил чиновник одного из федеральных министерств.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

План спасения делового климата

Правительство утвердило пакет мер плана «Трансформация делового климата» в январе. Инструменты улучшения условий для ведения бизнеса, вошедшие в документ, обсуждались чиновниками с экспертами, представителями компаний и бизнес-объединений. Они призваны прежде всего снять ограничения для предпринимателей и устранить противоречащие друг другу требования законодательства.

Меры, призванные улучшить инвестклимат в России, охватывают 12 направлений, каждое из которых ведет отдельная экспертная группа, — это налоговая нагрузка, контрольно-надзорная деятельность, таможенное администрирование, человеческий капитал, производительность труда, доступ малого и среднего бизнеса к закупкам и т.д.

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В частности, план предполагает, что российские компании получат право подать единую заявку через сайт госуслуг, получить технические условия и заключить договоры о подключении «сразу ко всем необходимым сетям» (сейчас для присоединения к электросетям, газу, теплу и воде предприниматель должен обратиться отдельно в каждую из четырех инстанций).

Всего план содержит 130 пунктов, по которым предусмотрена разработка свыше 60 федеральных законов и актов правительства, а также 21 ведомственного акта. Однако Минэкономразвития отмечает высокий процент неисполнения федеральными министерствами и ведомствами мероприятий плана, сроки которых наступили в первом и втором кварталах 2019 года.

Неисполняемые меры

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Минэнерго, Минстрою, МЧС, Минтрансу, Минприроды, ФАС, Росреестру, ФСБ, ФТС, ФСТЭК, Казначейству и правительству Москвы «принять исчерпывающие меры» по реализации пунктов плана, которые уже необходимо было выполнить за первое полугодие, и представить отчет о проделанной работе. Срок исполнения — август 2019 года.

Пункт плана считается выполненным, если эксперты дали положительное заключение на доклад, который готовит первое министерство, указанное среди исполнителей, объяснил РБК участник заседания, руководитель экспертной группы ТДК по направлению «Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» Андрей Широков. «Министр Орешкин считает, что надо ставить точку в выполнении соответствующего пункта плана по трансформации делового климата только после того, как эксперты скажут, что все сделано», — сказал РБК Широков.

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В протоколе заседания содержится ряд поручений министерствам по отдельным мероприятиям плана.

  • Согласно плану в марте должны были быть внедрены веб-cервисы Росреестра для электронного взаимодействия службы с компаниями, осуществляющими кадастровую деятельность, банками, строительными компаниями, кадастровыми инженерами и др. Однако пока электронное взаимодействие с Росреестром не заработало в полной мере, и Орешкин поручил службе представить в Минэкономразвития план-график реализации этой меры, включая предложения по подключению банков к веб-cервисам Росреестра, следует из протокола заседания.
  • Минприроды поручено представить в профильную экспертную группу для предварительной оценки проект постановления правительства, уточняющий критерии отнесения предприятий пищевой промышленности к оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, говорится в протоколе заседания. Соответствующий акт правительства, согласно плану ТДК, должен был быть подготовлен Минприроды в мае.
  • Кроме того, Орешкин поручил Минфину представить в Минэкономразвития согласованные с экспертами предложения по дополнению плана ТДК новым мероприятием в развитие пункта по включению оценки эффективности налоговых льгот в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. РБК направил запрос в Минфин.

В августе Минэкономразвития планирует направить в Госдуму перечень приоритетных законопроектов, разработанных для исполнения плана по трансформации делового климата, следует из протокола.

Вести бизнес небезопасно

Недавний опрос читателей РБК, значительная доля которых владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отметил растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса. О росте эпизодов интервенции силовых структур в коммерческие споры заявили более 90% опрошенных. Крайне негативно сказалось на инвестиционном климате в стране, по мнению половины респондентов, уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви. Вмешательство государства и силовых структур, по мнению 70% опрошенных, стало главной причиной спада иностранных инвестиций в российскую экономику.

Согласно опросу Федеральной службы охраны (ФСО) по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 70% предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным. Тенденцию подтверждает и рост обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей на 23% в 2018 году. Уголовное преследование полностью или частично разрушило дело 84,3% предпринимателей, выявил опрос ФСО. В среднем на одного арестованного предпринимателя приходится 130 человек, потерявших в связи с этим работу.

Авторы: Юлия Старостина, Ирина Парфентьева
Теги: деловой климат, Минэкономразвития, Максим Орешкин, Бизнес
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