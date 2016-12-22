Технический успех: почему взлет России в Doing Business не помог бизнесу

Улучшение технических условий ведения бизнеса не заменит решения реальных проблем, таких как угроза потери собственности и отсутствие квалифицированных рабочих рук

​Одной из стратегических задач экономической политики в рамках прошлого президентского срока Владимира Путина было радикальное улучшение условий для предпринимательства — с перемещением России к 2018 году с 120-го на 20-е место в глобальном рейтинге легкости ведения бизнеса, который ежегодно рассчитывается Всемирным банком.

Обнародованный недавно очередной рейтинг Doing Business показал, что с формальной точки зрения требования майского указа не выполнены — Россия находится на 31-м месте. Но прогресс очевиден: изменилась категория стран, к которой мы относимся по меркам Doing Business. Если в 2011 году Россия находилась между Никарагуа и Коста-Рикой, то теперь наши непосредственные соседи по рейтингу — это Испания и Франция, при этом мы опережаем Швейцарию, Португалию и Нидерланды.

Процедурный вопрос

Однако продвижение России в Doing Business не сопровождалось притоком инвестиций и экономическим ростом. Конечно, можно объяснять это экономическими санкциями и давлением Запада. Но лучше просто внимательнее посмотреть на методологию рейтинга. Идея этого проекта в том, чтобы для каждой страны оценить издержки предпринимателей (измеренные в потраченном времени и денежных расходах) на совершение определенных стандартных бизнес-процедур, таких как открытие компании, регистрация собственности, получение разрешений на строительство, оформление экспортных и импортных операций. При этом предполагается, что предприниматель полностью следует всем законодательно установленным процедурам и действует без посредников, а замер делается на данных для крупнейшего делового центра страны.

Иными словами, рейтинг не учитывает многие факторы, важные для инвесторов в любой стране, — уровень квалификации работников, размер и темпы роста рынков сбыта, макроэкономическую стабильность. Да и такие характерные для многих развивающихся стран проблемы, как риски захвата собственности и безопасность ведения бизнеса. В результате из того, что Грузия находится в рейтинге Doing Business на вполне почетном 6-м месте, а Германия занимает там лишь 24-ю позицию, совсем не следует, что глобальные инвесторы выберут Грузию вместо Германии для размещения своих предприятий.

Соответствие элементарным базовым стандартам делового оборота, которое замеряют авторы Doing Business, конечно, полезно для экономического развития. Но этого мало для успешной конкуренции в современной глобальной экономике с ее сложными формами организации бизнеса. Кстати, в новом майском указе 2018 года национальные цели сформулированы главным образом в терминах конечных показателей, таких как вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира или двукратное снижение уровня бедности.

Проверка на местах

Но подобное изменение в постановке задач требует изменений в инструментарии экономической политики. В части улучшения регуляторной среды и снижения технических барьеров для ведения бизнеса в последние годы важным практическим инструментом был Национальный рейтинг инвестиционного климата в российских регионах, который с 2015 года рассчитывается Агентством стратегических инициатив (АСИ). По сравнению с обследованием Doing Business in Russia, дважды проводившимся Всемирным банком на уровне регионов, Национальный рейтинг имеет ряд преимуществ: он рассчитывается ежегодно, покрывает все регионы и охватывает более широкий круг показателей, а сами эти показатели в гораздо большей степени отражают российские особенности регулирования. Важным результатом этого проекта можно считать создание системы комплексного мониторинга, которая подталкивает региональные власти к сравнению с результатами, достигнутыми в других регионах, к поиску и внедрению лучших практик.

При этом по своей методике Национальный рейтинг стал как бы более детальным продолжением проекта Doing Business. Он тоже сконцентрирован на определенном наборе конкретных показателей, характеризующих технические условия ведения бизнеса. В основе такого подхода лежало предположение, что у региональных властей, как правило, нет достаточных компетенций по созданию нормальных условий для ведения бизнеса, и поэтому им нужны очень конкретные KPI и детальные инструкции по их достижению.

Ложные цели

Однако по мере улучшения технических условий ведения бизнеса становятся все более явными ограничения такого подхода (это касается не только Национального рейтинга, но в полной мере относится и к Doing Business). Те регионы, которые реально могли улучшить свои показатели, как правило, уже улучшили их. Более того, дальнейшее сокращение числа дней на прохождение соответствующих процедур не имеет принципиального значения для инвесторов. И нет большого смысла в расходовании ресурсов региональных властей на эти цели, а постоянный мониторинг этих процессов для регионов — лидеров Национального рейтинга можно сравнить с регулярными проверками студентов мехмата на знание правил арифметики.

При этом для предприятий в продвинутых регионах значимыми оказываются иные проблемы: возможность привлечения квалифицированных кадров, внедрение новых технологий, продвижение на новые рынки. Но, как свидетельствует международный опыт, для подобных проблем нет универсальных «типовых» решений. Такие решения приходится находить в привязке к конкретным обстоятельствам места и времени с учетом интересов разных «заинтересованных сторон» и на основе диалога с ними. Очень существенную роль здесь играет инициатива местных и региональных властей. Для стимулирования такой инициативы, безусловно, полезны механизмы бенчмаркинга. Однако они должны строиться на сравнении конечных, а не промежуточных индикаторов экономического развития, оставляя местным игрокам свободу в поиске способов достижения поставленных стратегических целей.

Другие показатели

В связи с этим заслуживает внимания опыт других стран в части создания публичных инструментов для межрегиональных сравнений. Один из примеров такого рода — рейтинг Best States Ranking, который с 2017 года разрабатывается компанией McKinsey и медиакорпорацией US News для сравнения штатов в США. Данный рейтинг в большей степени ориентирован на интерес со стороны обычных граждан, ищущих лучшее место для проживания своей семьи, и отчасти — на интерес малых и средних предпринимателей, думающих об оптимальном размещении своего бизнеса. Рейтинг учитывает различные аспекты качества жизни и экономического потенциала территорий (здравоохранение, образование, безработица, уровень доходов, окружающая среда, развитие инфраструктуры), а также финансовую устойчивость субнациональных правительств. При этом веса для отдельных показателей формируются на основе оценки важности отдельных факторов в рамках масштабного общенационального опроса населения.

Существенный элемент Best States Ranking — фактически полная открытость его данных и удобный интерфейс, дающий заинтересованному пользователю возможность самостоятельно провести необходимые частные сравнения по отдельным показателям. При отсутствии явного прямого фокуса на действия региональных властей Best States Ranking, сравнивая условия жизни в отдельных штатах, однозначно создает для региональных правительств стимулы к поиску оптимальных решений по улучшению среды, поскольку штаты конкурируют друг с другом за привлечение человеческого капитала как ключевого ресурса для экономического развития.

Если подобную конкуренцию между регионами удастся организовать в России и если при этом миграционные потоки не будут строго однонаправленны из регионов в Москву, у нас, возможно, появится шанс догнать Испанию и Францию не только в рейтинге Doing Business.