Бизнес оценил инвестклимат в 11 пилотных регионах

В опросе приняли участие инвесторы из 11 регионов, где введен новый инвестстандарт. Чаще всего бизнес жалуется на недоступные кредиты и неопределенность на фоне СВО. Но 75% респондентов назвали инвестклимат в регионе благоприятным

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Бизнес в регионах чаще всего при инвестировании испытывает трудности, связанные с недоступностью банковских кредитов и неопределенностью из-за боевых действий на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса АНО «Диалог Регионы» (координатор проекта «Центр управления регионом»), проведенного совместно с Минэкономразвития (РБК направил туда запрос).

Методика опроса Опрос проводился в феврале, однако результаты публикуются только сейчас. В онлайн-анкетировании приняли участие около 1,2 тыс. респондентов из 11 пилотных регионов, в которых внедрен региональный инвестиционный стандарт, — Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Сахалинской, Тульской, Челябинской областей, Мордовии, Якутии, Татарстана и Хабаровского края. Примерно две трети опрошенных представляют общества с ограниченной ответственностью, около четверти — это индивидуальные предприниматели, еще 10% приходится на акционерные общества и другие формы собственности. Более половины выборки (52%) представляют компании с годовым доходом до 120 млн руб., еще 22% зарабатывают в год от 121 млн до 800 млн руб. Респондентов искали в сотрудничестве с органами исполнительной власти, отвечающими за реализацию инвестиционной политики в регионе. Выборка осуществлялась как посредством прямых контактов чиновников с инвесторами, так и случайно: приглашения на опрос распространялись в соцсетях, на инвестпорталах и пр. Использование разных каналов распространения информации обеспечивает дополнительную гарантию «непопадания на опрос предрасположенных к положительным оценкам власти респондентов», утверждают авторы исследования.

Как бизнес оценивает условия для инвестиций

Большинство инвесторов (75% в среднем по всем 11 регионам) оценивают инвестиционный климат в своем регионе как благоприятный. Почти полностью удовлетворены условиями в Калужской области (97%), Татарстане и Сахалинской области (по 93%). Больше всего тех, кто оценивает инвестклимат как неблагоприятный, в Хабаровском крае (16%) и Челябинской области (11%). Чаще оценивают условия как неблагоприятные инвесторы, ведущие деятельность в регионе менее одного года и имеющие доход до 120 млн руб. в год, отмечают авторы исследования.

Более половины опрошенных (59%) считают, что в прошлом году инвестклимат в их регионе улучшился по сравнению с 2021-м, 21% полагают, что ничего не изменилось, а 12% отметили ухудшения.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв объясняет оптимизм ожиданиями, которые, как правило, формируются у бизнеса и населения после крупных шоков, когда экономическая ситуация оказывается лучше, чем ожидалось. «Это такой выдох от того, что самые ужасные ожидания не оправдались. И на этом фоне показатели оценки инвестиционной привлекательности и других элементов экономической активности носят завышенный характер», — сказал он РБК.

Результаты опроса выглядят крайне позитивными, согласен заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. Другие опросы бизнеса, например Банка России, Росстата или индекс PMI, тоже демонстрируют оптимизм, но не такой большой, отмечает он.

«Авторы исследования назвали каналы распространения опроса, но без указания долей, так что непонятно, какой из каналов доминировал. Поэтому, вероятно, в выборку попали в первую очередь инвестиционно активные предприятия, которые работают с какими-то институтами поддержки. Тем более раз компании сейчас осуществляют инвестиции, значит они настроены оптимистично и видят перспективы в своем сегменте», — поясняет эксперт.

Результаты опроса вряд ли стоит считать столь уж оптимистичными, считает старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова. Исходя из выборки, типичный портрет участника опроса — микропредприятие с большой по меркам российского бизнеса историей: более половины участников опроса имеют оборот до 120 млн руб., почти треть существуют более десяти лет, описывает она. «То есть это совсем небольшие компании, пережившие, вероятно, не один сложный период. Такие компании и предприниматели, как правило, имеют большой опыт работы в разных экономических условиях, в том числе в период спадов и кризисов, и опыт встраивания в новые экономические обстоятельства», — говорит Анисимова.

Кроме того, эксперт предположила, что такие предприниматели, возможно, в большинстве своем были ориентированы на внутренний спрос, работают в сфере услуг, в торговле, общественном питании. В таком случае они могли не ощутить в значительной степени влияния внешних санкций и ограничений, которые все-таки в первую очередь были направлены на крупный бизнес.

Проблемы Белгородской области

Чаще всего об ухудшении условий для инвестиций говорили предприниматели из Белгородской области, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины (44% ответили, что инвестклимат ухудшился). Особенно сильно пострадал от обстрелов город Шебекино, один из основных промышленных центров региона. В апреле белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что правительство выделило 800 млн руб. на компенсацию ущерба пострадавшим предприятиям области.

Вместе с тем условия для инвестирования в регионе 81% представителей Белгородской области оценили как благоприятные, 12% — как «в чем-то благоприятные, а в чем-то нет». Лишь 6% назвали их неблагоприятными.

Немало заявивших о негативной динамике в инвестклимате и в Хабаровском крае — 26%. В Ростовской области так считают 17% опрошенных, в Якутии — 15%.

По данным Росстата, в январе—декабре 2022 года инвестиции в основной капитал (за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах) в целом по России выросли на 4,6% в годовом выражении, а в первом квартале 2023-го рост составил 0,7%. В Белгородской области капвложения снизились в первом квартале этого года на 8,6%. На 28–32% сократились инвестиции в первом квартале в Калужской, Орловской, Сахалинской области, а например, в Ростовской области они выросли на 74%, в Мордовии — на 48%, Хабаровском крае — на 46%. Сильнее всего показатель инвестиций в основной капитал просел в первом квартале в Карачаево-Черкесии (на 43%), Брянской области (на 42%), Севастополе (на 38%), Орловской области и Карелии (на 32%).

Недоступные кредиты и неопределенность

Среди наиболее острых проблем в инвестиционной деятельности в регионе чаще всего респонденты называли:

недоступность кредитов — 5%,

высокие риски, нестабильность в связи со специальной военной операцией — 5%,

нехватку оборотных средств и инвесторов — 4%,

дефицит кадров — 4%,

недостаток помощи и информации о ней от государства — 4%.

Чаще всего о недоступности кредитов и рисках, связанных с военной операцией, заявляли инвесторы из Белгородской области.

Кроме того, респонденты жаловались на сложности с логистикой и закупками, бюрократию, проблемы с подведением коммуникаций (по 3%); проблемы приграничного региона и опасность боевых действий, нестабильность цен на стройматериалы, сложности с инженерной инфраструктурой и поиском подходящих площадок (по 2%).

Почти половина респондентов, 47%, затруднились ответить на вопрос об острых проблемах, а 16% заявили, что не видят проблем.

Организаторы опроса объяснили такое множество затруднившихся ответить тем, что вопрос о проблемах задавался в открытом виде, без вариантов ответа, участник должен был вписать свой ответ сам. Те, кто не смог сформулировать ответ, попадали в категорию «Затрудняюсь ответить». Вопрос касался не проблем, с которыми инвестор сталкивался лично, а наиболее острых, по его мнению, при ведении инвестиционной деятельности в регионе в целом. Множество затруднившихся с ответом на этот вопрос говорит о том, что многие инвесторы не отмечают особо серьезных проблем, считают авторы исследования.

О том, что российский бизнес находится в состоянии «умеренного роста», заявляли ранее в Институте экономики роста им. Столыпина по результатам опроса предпринимателей и расчета индекса состояния бизнеса и экономики. Среди проблемных факторов участники опроса называли рост издержек на фоне санкций, дорогое кредитование, растущую налоговую нагрузку и сохранение административной нагрузки.

Региональный инвестиционный стандарт

Минэкономразвития в 2021 году разработало региональный инвестиционный стандарт — набор практик, призванных дать регионам базовый инструментарий для привлечения бизнеса и устранить типовые барьеры для предпринимателей. В стандарт входят несколько элементов, например инвестиционная карта с информацией о территориальном планировании региона, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и инвестиционная декларация, содержащая стратегию развития региона и обязательство не ухудшать условия ведения бизнеса. Стандарт предполагает также создание агентств развития, которые занимаются привлечением частных инвестиций, сопровождением проектов и консультацией предпринимателей, и инвестиционных комитетов для решения спорных вопросов.

Опрос показал высокую осведомленность бизнеса о возможностях регионального инвестиционного стандарта. Так, в среднем 75% знают о региональной инвестиционной карте, 70% знакомы с содержанием инвестиционной декларации своего региона. Большинство участников опроса (79%) заявили, что удовлетворены получением консультаций в ходе реализации инвестпроекта.

В целом около половины опрошенных (48%) считают, что взаимодействие инвестора и государства упрощается. Чаще всего так отвечали предприниматели из Сахалинской и Калужской областей и Татарстана. Инвесторы Хабаровского края и Ростовской области, напротив, чаще говорили, что улучшений нет.

Проблемы при взаимодействии с региональными органами власти, связанные с ведением бизнеса, возникали, согласно результатам опроса, у 7% инвесторов, у 12% вызывало трудности взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Среди проблем с органами власти чаще всего называли сложности при получении мер поддержки от государства, трудности при подключении к инфраструктуре, проблемы при получении земли и недвижимости для ведения бизнеса.

Процессы, связанные с коммуникацией между властью и предпринимателями, административной поддержкой, инфраструктурой, со временем должны только ускоряться и упрощаться, отмечает Анисимова из АКРА. Если региональные власти уделяют достаточно внимания этим вопросам, то независимо от внешних условий эта часть инвестиционного климата должна улучшаться, подчеркивает она.

В июне первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в ближайшее время региональный инвестиционный стандарт будет внедрен во всех регионах. Он отметил, что регионы, которые уже ввели региональный инвестиционный стандарт, поднялись в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Белоусов призвал «развивать стандарт вглубь» и создать муниципальный образец инвестиционного стандарта, концепцию которого уже разработало Минэкономразвития.