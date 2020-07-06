В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

В Госдуме разработан законопроект, облегчающий доступ к льготным ставкам налогов при выплатах за рубеж. Изменения затронут российские группы, у которых есть субхолдинги за границей, а также иностранных инвесторов, говорят эксперты

Андрей Макаров (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж. Копия вносящего изменения в Налоговый кодекс законопроекта, который призван устранить технические сложности на пути таких перечислений, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, принимающий участие в разработке документа. Поправки затронут российские группы компаний, в структуре которых есть иностранные субхолдинги, а также иностранных инвесторов в российскую экономику, говорят налоговые консультанты.

Наиболее важная из предложенных поправок предлагает приравнять косвенное участие в российских компаниях (когда, например, немецкий холдинг владеет российским активом через кипрский субхолдинг) к прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям. Изменения также позволят расширить круг контролируемых иностранных компаний (КИК), прибыль которых можно будет освободить от налогообложения. Согласно НК, КИК — это компания за рубежом, сама не являющаяся налоговым резидентом России, но контролируемая российскими налоговыми резидентами — физическими или юридическими лицами.

Поправки в Налоговый кодекс подготовил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Они стали результатом совместной работы экспертов и бизнес-объединений на площадке Госдумы по «донастройке» налоговой системы, отмечается в пояснительной записке. Правительство в заключении на законопроект (есть в РБК) концептуально поддержало изменения, указав на необходимость дополнительно предусмотреть меры защиты от манипулирования льготами для ухода от налогов. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, рассказал источник РБК.

Подробнее о предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс — в материале РБК Pro.

Пресс-служба правительства не ответила на запрос РБК. Минфин переадресовал вопросы разработчику законопроекта. Автор документа Андрей Макаров на вопросы РБК не ответил.