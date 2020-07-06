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В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

В Госдуме разработан законопроект, облегчающий доступ к льготным ставкам налогов при выплатах за рубеж. Изменения затронут российские группы, у которых есть субхолдинги за границей, а также иностранных инвесторов, говорят эксперты
Андрей Макаров
Андрей Макаров (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж. Копия вносящего изменения в Налоговый кодекс законопроекта, который призван устранить технические сложности на пути таких перечислений, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, принимающий участие в разработке документа. Поправки затронут российские группы компаний, в структуре которых есть иностранные субхолдинги, а также иностранных инвесторов в российскую экономику, говорят налоговые консультанты.

Наиболее важная из предложенных поправок предлагает приравнять косвенное участие в российских компаниях (когда, например, немецкий холдинг владеет российским активом через кипрский субхолдинг) к прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям. Изменения также позволят расширить круг контролируемых иностранных компаний (КИК), прибыль которых можно будет освободить от налогообложения. Согласно НК, КИК — это компания за рубежом, сама не являющаяся налоговым резидентом России, но контролируемая российскими налоговыми резидентами — физическими или юридическими лицами.

Поправки в Налоговый кодекс подготовил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Они стали результатом совместной работы экспертов и бизнес-объединений на площадке Госдумы по «донастройке» налоговой системы, отмечается в пояснительной записке. Правительство в заключении на законопроект (есть в РБК) концептуально поддержало изменения, указав на необходимость дополнительно предусмотреть меры защиты от манипулирования льготами для ухода от налогов. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, рассказал источник РБК.

Подробнее о предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс — в материале РБК Pro.

Пресс-служба правительства не ответила на запрос РБК. Минфин переадресовал вопросы разработчику законопроекта. Автор документа Андрей Макаров на вопросы РБК не ответил.

«Действующее сейчас законодательство было написано в спешке. Доработка статуса контролируемых иностранных компаний (КИК) имеет огромное значение. Изменения позволят не считать КИКами многие холдинги, которые находятся в абсолютно нормальных юрисдикциях, облагаются налогами на сопоставимом с Россией уровне и не являются офшорами, с которыми нужно бороться», — прокомментировал РБК планируемые изменения партнер КПМГ Михаил Орлов.

Законодатели прислушались к бизнесу и налоговым консультантам, исправляя «дырки» в законодательстве, при этом не меняя философию действующего закона о КИК, отмечает партнер PwC Михаил Филинов.

Льготы на дивиденды за рубеж

Законопроект предлагает упростить порядок выполнения требований, которые позволяют использовать льготные ставки налогов при выплатах за рубеж дивидендов или процентов по предоставленным российским компаниям кредитам из-за рубежа. В большинстве соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) между странами, позволяющих снизить налоги по дивидендам и процентам, применение льгот ограничено критериями по сумме и доле вложения в компанию. Например, по соглашению с Германией льготную ставку налога с дивидендов можно использовать, если компании-получателю напрямую принадлежит не менее 10% капитала выплачивающей дивиденды компании и она инвестировала в нее не менее €80 тыс. Иначе применяется полная ставка 15%.

Но если холдинг в Германии владеет российской компанией через субхолдинг на Кипре, то при выплате дивидендов из России на Кипр в пониженных ставках налога могут отказать, поскольку германский холдинг напрямую ничего не вложил в российскую компанию, указывает Филинов.

Новый законопроект предлагает определять соответствие требованиям по прямому акционеру: если прямой акционер удовлетворяет требованиям для применения пониженной ставки, то они будут считаться выполненными и для бенефициара дивидендов. Поправки решат проблемы при выплате дивидендов в большинство европейских стран, отмечает Филинов.

Расширение списка льготников

Действующее законодательство позволяет освобождать прибыль КИК от налогообложения только в отношении узкого круга холдингов, говорит директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Анастасия Степанова. Речь идет о компаниях, ведущих реальную экономическую деятельность. Но доходы от продажи акций считаются пассивными, и если их доля превысит 5% от совокупного дохода в год (например, компания заключила дорогостоящую сделку по продаже акций), то прибыль КИК будет подлежать налогообложению на уровне контролирующего лица в отчетном периоде.

Законопроект предлагает расширить перечень «разрешенных» доходов для признания КИК активной холдинговой (субхолдинговой) компанией, добавив к ним доходы от продажи акций (долей) и иные доходы, получение которых не связано с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения. Поправки позволят освободить от налогов прибыль холдингов, которые ведут реальную экономическую деятельность, например, осуществляют инвестиции (в том числе портфельные) и финансируют иностранные проекты, поясняет Степанова.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, контролируемые иностранные компании, дивиденды, проценты
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